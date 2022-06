Entrega y toreo bueno de Víctor Hernández y una buena novillada de Fuente Ymbro

La tercera novillada del año de Fuente Ymbro en Las Ventas ha elevado aún más la nota media del hierro gaditano en su paso por Madrid. Hasta cuatro novillos, si me apuran cinco, ofrecieron embestidas para triunfar por derecho en la Monumental. La terna de novilleros triunfadores, cada uno a su modo, depararon una tarde más que interesante para aquellos que acudieron hasta el coso madrileño.

Que la tarde venía caliente se comprobó ya en el primer novillo. Víctor Hernández no se dejó nada en el tintero. El quite por saltilleras, de ajuste máximo, fue toda una declaración de intenciones. Y en el inicio de faena, zas, un pase cambiado por la espalda para resolver los estatuarios. El novillo de Fuente Ymbro tenía franqueza, pero siempre con un punto reservón que salió a flote cuando le presentó la diestra. Se le vino directo al cuerpo aunque asustó más el derrote que lanzó al rostro. Milagro que el pitón no hiciese algún destrozo en el rostro. Cogió la zurda y por allí se deslizó con mayor claridad el animal. Pero cuando volvió a la zocata, nuevo volteretón y nuevo milagro. Lejos de amilanarse, Víctor dejó a continuación dos series de notable trazo al natural. Expresión y profundidad a partes iguales. Y unas bernadinas finales para terminar de poner aquello a punto de ebullición. La estocada viajó alto desprendida y el novillo tuvo una muerte espectacular. La mayoría de pañuelos fue más que suficiente para que del palco asomase el moquero.

Nada más abrirse de capote con el cuarto llegó un nuevo porrazo para Hernández. Otro novillo con posibilidades fue éste, al que toreó con limpieza y entrega el madrileño. Todo estalló mediado el trasteo. Dos tandas al natural cumbres. Al ralentí, enganchando adelante, ajustándose a la embestida y rematando más allá de la cadera. La estocada cayó tendida y tuvo poca muerte. Los dos descabellos le alejaron de haber redondeado el marcador.

Por la cogida de Fonseca tuvo que lidiar el sexto, manejable pero algo flojo y con menos chispa. Aquí se le vio algo desfondado al novillero que, sin embargo, fue reponiéndose según transcurrió el quehacer para dejar un final muy jaleado por los tendidos. Se llegó a pedir la oreja, pero hizo bien el palco en contener las euforias. La vuelta al ruedo premió la labor de Hernández.

Se protestó con mucha razón la vareada y breve anatomía del primero del lote de Diego García. Después del trámite del tercio de varas, el utrero del hierro gaditano sacó nobleza y buen son en el tercio de muleta. El de Sanse estuvo fácil con él, aunque por momentos todo pareció demasiado acelerado, con un punto estajanovista. La estocada fue certera y tras caer el novillo comenzó una liviana petición que no llegó a cuajar.

Para completar un buen lote, García se las vio en quinto lugar con un ejemplar pronto y humillador con el que el novillero volvió a mostrarse resolutivo, pero al conjunto le faltó poso y reposo y le sobraron voces y jaleos desde el callejón. Los paisanos le pidieron la oreja y luego se les olvidó sacar a saludar a Diego. La ovación que se llevó el ejemplar de Fuente a Ymbro rumbo al desolladero fue más que justa.

Instante de la cornada sufrida por Isaac Fonseca este domingo en Las VentasALFREDO ARÉVALOPLAZA 1

Un buen novillo en todos los tercios fue el tercero. Se arrancó con alegría al caballo para después coger los engaños con celo, prontitud, clase y ritmo. Isaac Fonseca le dio distancia en el inicio de faena. Se vino con toro el de Gallardo. Cuando lo pasaba al natural llegó la cornada. En la parte interna del gemelo derecho. Brotó de forma chivata la sangre, pero se mantuvo en el ruedo el azteca. Era novillo de pulso y temple, algo que le costó a Fonseca. Se lo cogió en el tramo final del trasteo, con dos tandas ajustadas y ligadas. Con el público a favor de obra y valorando la actitud de Fonseca, este dejó una estocada de la que salió el novillo rodado. La oreja cayó por unánime mayoría. El novillero pasó a la enfermería, donde además de la cornada se le apreció una fractura mandibular.

FICHA DEL FESTEJO

Madrid, domingo 26 de junio de 2022. Un tercio de plaza (6.974 espectadores según la empresa)

Novillos de Fuente Ymbro, desiguales de presentación y de notable juego. Encastados, nobles y humilladores. Tercero y quinto, los más completos. El sexto, manejable sin más.

Víctor Hernández, oreja, saludos tras aviso y vuelta tras petición.

Diego García, saludos tras leve petición y silencio tras petición.

Isaac Fonseca, oreja en el único que lidió.

Parte médico : Isaac Fonseca fue atendido de una “herida por asta de toro en tercio medio de la cara interna de la pierna derecha de dos trayectorias, una ascendente de 15 cm. y otra hacia fuera de 10 cm., que producen destrozos en musculatura gemelar. Fractura mandibular izquierda pendiente de estudio radiológico. Contusión en mano derecha pendiente de estudio radiológico. Intervenido en la enfermería bajo sedación de su lesión en la pierna y trasladado a la Fundación Jiménez Díaz para valoración por Cirugía Maxilofacial”.