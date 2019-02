Emilio de Justo: “Siempre estaré abierto a todo tipo de ganaderías y encastes”

Se sabe centro de interés de los aficionados después de una última temporada reveladora. Tras unos años fuera del circuito, 2017 y sobre todo 2018, Emilio de Justo se hizo acreedor del título de torero revelación para muchos jurados. Su triunfo en la Feria de Otoño de Las Ventas el pasado mes de octubre fue el colofón a un ascenso a la cumbre que aún continúa.

En El Albero, Emilio de Justo reconoció que está siendo un invierno de recoger premios y el cariño de la afición, por lo que se siente “muy contento por todo el apoyo que me ofrecen los aficionados. Eso me hace comprometerme más con la profesión”.

Echando la vista atrás, el torero cacereño rememora la pasada temporada, a la que definió de “muy importante, con tardes de triunfos. Tanto los aficionados como la prensa supo verlo. Eso a un torero le hace creer más en él. Poco a poco ha ido llegando esa recompensa que siempre soñaba”.

Emilio también tuvo tiempo de recordar sus años de olvido y su exilio voluntario a Colombia en busca de las oportunidades que no tenía en nuestro país. “Tuve años muy duros y difíciles, donde en España era muy complicado incluso torear una corrida. Por eso siempre estaré agradecido a Colombia, que me abrió las puertas de la provincia, la América más profunda. Me sirvió mucho para madurar y para poder seguir sintiéndome torero”.

“No quiero defraudar a toda esa gente que confía en mí”

El torero extremeño reconoció que nunca tuvo la idea de abandonar “porque siempre he confiado en mí y he tenido fe en mí mismo. Estaba en una situación complicada pero siempre he tenido a gente que me han mantenido con la ilusión de poder dar la vuelta a la situación. Son años en los que cogí esa madurez para afrontar lo que ha llegado después. Pero queda mucho por hacer aún”.

Pese a los triunfos del pasado año, todavía se resiste la consideración de algunas empresas con él y su inclusión en ferias y carteles de relumbrón. Algo que no preocupa en exceso a Emilio de Justo porque “sé que todo llegará. Mi ilusión es estar en las grandes ferias, que las empresas confíen y apuesten por mi. Pero las negociaciones las tengo delegadas en mis apoderados. Han demostrado que hemos podido salir de una situación complicada. Mi dedicación exclusiva es entrenar y poder llegar a punto al 23 de febrero en Vistalegre”.

Un ejemplo de ello es su posible ausencia en Valencia durante su Feria de Fallas. “Posibilidad sí hay”, explicó Emilio en COPE, “siempre he dicho que nunca quiero rehuir a las ganaderías que me han dado tanto como torero. En un principio quería torear la de Victorino Martín en Valencia, pero coincide el 10 de marzo con Olivenza, y puede que esté allí. Es mi tierra y me hace mucha ilusión entrar en esa Feria y ello me impediría estar en Valencia con la de Victorino. Pero todavía hay opción de estar en Valencia”

“En la mente de todos los toreros siempre hay dudas”

“Mi ilusión y mi meta es estar en carteles con figuras”, continuó relatando el torero de Torrejoncillo. “Pero tengo que ganármelo en el ruedo y que las empresas y los públicos vean que puedo competir con ellos. Con el tiempo, creo, se podrá conseguir”.

Lo que sí tiene claro Emilio de Justo es que “hay ganaderías que este último año me han deparado triunfo y me he dado cuenta de la repercusión que tiene triunfar con ellas. No lo olvido y esas ganaderías tienen que estar presentes en mi temporada y en mi toreo”.

Por ello, lanzó un mensaje claro de cara a la temporada 2019. “Siempre estará abierto a todo tipo de ganaderías y de encastes. Cuando uno está dispuesto y quiere ser alguien, tiene que asumir ese esfuerzo. No es fácil, pero cuando te impones a un toro bravo todo adquiere mucha importancia”, concluyó el diestro cacereño.