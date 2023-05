Ecos de quites y firmeza entre kilos y kilos de casta menguada

Pronto se calentó la tarde. Y eso que el tanque de El Pilar que abrió plaza no terminó de romper y encelarse cuando Diego Urdiales le intentó recoger de capote en su salida al ruedo. 600 kilos había marcado la tablilla que comenzaron a deslizarse con cierta calidad cuando el riojano interpretó el toreo a la verónica en el primer quite como marcan los cánones. Todas por el pitón derecho, aprovechando la inercia del toro salmantino. Replicó Pablo Aguado por la misma suerte, ralentizado el trazo y dejando una media con sabor sevillano. Pero donde llegó el culmen del festejo fue cuando Urdiales contrarreplicó de nuevo por el mismo palo. Tres verónicas sublimes, cargando la suerte, jugando brazos y muñecas, toreando con todo el cuerpo y el mentón hundido. El mejor toreo de capote de lo que llevamos de feria. Después, la nada. El toro grandón comenzó a complicarse, a reponer en su contado poder. No hubo opción aunque algunos quisiesen ver algo más en la condición del astado.

El segundo, en comparación con el primero, era un zapato con sus 547 kilos a cuestas. Aguado quitó en su primer turno. Seda y temple a la verónica en el capote del sevillano. Y una media a pies juntos que aún perdura en la retina por su redondez y compás. Respondió Francisco de Manuel algo embarullado antes de que Aguado volviese a torear por verónicas bien voladas y mejor rematadas con otra media sabrosa. Éste de El Pilar tuvo diez arrancadas potables. No más. Con ellas, el torero hispalense pudo firmar un inicio de faena pleno de gusto con un cambio de mano que hizo rugir a Las Ventas. Después una tanda en redondo en la que llevó con gusto y cintura la embestida del toro. Pero hasta ahí llego el burel. Alargó el trasteo Pablo en la búsqueda de un lucimiento que se antojaba imposible.

Como imposibles fueron los dos toros que Urdiales y Aguado lidiaron como segundos de sus respectivos lotes. Frenados, sin vida en el último tercio y sin ninguna opción ambos diestros.

Dos toros de El Pilar tuvo que parar de salida Francisco de Manuel. El primero, el titular, devuelto más por falta de actitud en su embestida que por flojedad de remos. El segundo, primer sobrero, por una más que evidente capacidad motora. El segundo sobrero fue un astado del Conde de Mayalde al que el madrileño saludó con una larga en el tercio. También de hinojos fue el prólogo muleteril y ahí llego el gran susto de la tarde. En el segundo muletazo de rodillas el toro echó el freno y se quedó cara a cara con el torero, al que lanzó por los aires con un hachazo a la altura del bajo vientre. Tremendo el golpazo del torero contra el suelo y la saña con la que el toro le buscó sobre la arena. Afortunadamente el pitón no había calado, aunque sobre el rostro de De Manuel se evidenciaba el contacto del rostro sobre la dura arena venteña. La faena fue un continuo toma y daca entre la firmeza del torero y la listeza del toro. Al natural, ya en el tramo final del trasteo, llegaron los muletazos más largos del conjunto. Y el espadazo, contundente. Perfecto de ejecución y colocación. La estocada de la feria de momento. La petición no fue mayoritaria y dio paso a una oreja que premio cabal por lo realizado.

El sexto alcanzó los 630 kilos. El récord de este San Isidro. Se movió con mal estilo en los primeros tercios. Como apoyando mal sus extremidades. Pero cuando Francisco de Manuel se puso a torear de muleta sin probaturas, el de El Pilar quiso tomar con cierto ritmo el engaño. Tanda y media duró el espejismo. Esta vez la espada no terminó de funcionar.

FICHA DEL FESTEJO

Madrid, sábado 27 de mayo de 2023. 16ª de Feria. Lleno aparente.

Cinco toros de El Pilar, de muy desiguales hechuras y volúmenes. Corrida blanda, muy baja de casta, con embestidas cansinas y carentes de emoción. Un sobrero del Conde de Mayalde (3º tris), peligroso.

Diego Urdiales, saludos y silencio.

Pablo Aguado, saludos tras aviso y silencio.

Francisco de Manuel, vuelta tras petición y silencio tras dos avisos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado