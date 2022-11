David Mora: “No descarto volver a torear, aunque ahora mismo no lo sé ni yo, sinceramente”

Más de dos años han pasado para volver a saber de David Mora, el diestro madrileño que en 2019 hizo el último de sus paseíllos y que se retiró “temporalmente” sin hacer ruido pero sí sembrando muchas dudas.

Sin embargo, como confiesa el propio diestro en el micrófono de COPE, en ‘El Albero', “cuando uno no aparece o no da muchas señas de vida quizá, lo primero que se piensa, es que uno está mal y es todo lo contrario”. Nos explica Mora que este alejamiento del toreo y todo lo que le rodea responde más a “un retiro espiritual en todos los sentidos, tanto mentales como físicos, para descansar después de tantos años, tanto entrenamiento” para llegar a un cambio de vida “que te da la tranquilidad para, realmente, llegar a la felicidad”.

?? Escucha ya en @COPE.es un nuevo podcast de @alberocope: “Victorino Martín, el año de sus 'albaserradas' y de la Fundación”



Pincha aquí ?? y escucha ??? el programa

https://t.co/xbo4RgUk1i — El Albero - COPE (@alberocope) November 16, 2022

Por eso, asegura el diestro que “tendría muchísimas circunstancias en las cuales podría tener muchos motivos por el cual haber hecho este parón” sin embargo, confiesa que la decisión de no seguir toreando responde a “una cuestión personal”.

Vuelta a los ruedos

Como ha contado David Mora este parón temporal en su profesión no es definitiva pero “sí necesaria”, y aunque piensa volver a los ruedos -aunque sin saber todavía cuándo- confiesa el diestro que ese momento será cuando pueda “enseñarme a mí mismo que soy un torero que podría seguir creciendo, que podía seguir dando al público muchas tardes que he vivido en muchas plazas y que todavía no toqué techo”.

“He sido feliz durante mi trayectoria y no guardo ningún rencor”

A pesar de las dificultades con las que se ha encontrado Mora en su trayectoria, sobre todo en los últimos años y, aunque, como como nos dice “en el toreo hay momentos en los que hay mucha injusticia” asegura que “eso no me hace vivir con un rencor”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

“He sido feliz durante toda mi trayectoria y he vivido muchas cosas muy bonitas, otras menos bonitas, los compañeros, ese punto que tiene el compañerismo en una tarde de toros…”, así recuerda David sus años en el ruedo.

No se trata de rencor “sino de una lucha entre uno mismo, de esa intranquilidad de pensar si he dado a mi toreo un punto más, de volver a renacer y salir de tus propias cenizas” confiesa el diestro que sigue relatando que se trata de “una incertidumbre de decir si yo podía y puedo, y en un momento dado, si quisiera” admitiendo que “va pasando el tiempo y cuesta más”.

Kaobe, su nuevo proyecto e ilusión

Ahora, David está inmerso en un nuevo proyecto, en una “nueva experiencia y un empezar de nuevo”. Se trata de una envasadora de aceite de oliva virgen en el que tiene puestas su máxima ilusión.

Nos explica Mora en qué consiste “son unos packs muy bonitos, de botellas con unos diseños muy bonitos de aceite” y tienen pensando, en no mucho tiempo, “lanzarlo al mercado de la hostelería y tiendas gourmet”

Dedicarse al aceite de oliva no es una casualidad para este torero que como nos cuenta “tengo familia en Jaén que siempre se ha dedicado a los olivares y sentí la curiosidad de buscar más, de esa labor que hacen en el campo y que es tan importante”. Una forma de impulsar todavía más nuestro oro líquido a través del marketing “que no muchas veces se aprovecha”, dice Mora.

Consciente de la delicada situación económica que atravesamos en España, David confía en este negocio con una visión optimista y realista “unos proyectos funcionan y otros no, como tos” comparándolo con lo que ocurre en su profesión “como cuando uno empieza a querer ser torero, unos lo consiguen, otros se quedan a medias, otros desaparecen del camino, otros llegan a ser figuras del toreo y; bueno, todo lo que se haga y se ponga esfuerzo, cariño y constancia se puede llegar a buen puerto”.