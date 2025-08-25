David de Miranda se lleva por unanimidad el ‘Capote de Paseo’ de Málaga

David de Miranda, ante el primer toro de su lote en Málaga

El torero onubense David de Miranda ha sido el ganador del Capote de Paseo, trofeo que otorga el Ayuntamiento de Málaga a la ‘Mejor Faena’ de la Feria Taurina.

El diestro de Trigueros ha conseguido por primera vez este galardón, considerado uno de los de más solera y tradición de la tauromaquia, que se distingue porque las puntuaciones del jurado se realizan de manera individual y en cada faena, desde el año 1961, ha informado su equipo en un comunicado.

David de Miranda recogerá el Capote de 2025 en su siguiente actuación en la Feria Taurina de Málaga en el coso de la capital.

El jurado del Capote de Paseo de la edición de este año se reunió, con la presencia de la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, para debatir el ganador de este galardón municipal.

Así, “David de Miranda ha resultado vencedor por unanimidad, con 145,95 puntos, por la faena de su primer toro realizada en la tarde del 19 de agosto, de nombre ‘Enamorado’, de la ganadería de Victoriano del Río”.

El diestro, finalmente, completó su actuación en la jornada del martes cortando tres orejas y salió a hombros por la Puerta Grande de la plaza de toros de La Malagueta.

El jurado del Capote de Paseo 2025 ha estado presidido por Juan Pedro de Luna y Ximénez de Enciso.