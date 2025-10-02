David de Miranda, en COPE: “La ruptura con Pereda deja un sabor amargo, pero toca mirar al futuro”

El primer episodio de la nueva temporada de El Albero ha tenido como protagonista a David de Miranda, un torero que en 2025 ha firmado una campaña de consagración. Bajo el título “David de Miranda y su año de escalada a la cumbre”, el programa ha recogido las impresiones de un matador que ha abierto la Puerta del Príncipe en Sevilla, ha sido triunfador en Málaga y ha redondeado en Huelva una de las temporadas más sólidas de su carrera.

“Ha sido un año muy bonito e ilusionante, en el que he sembrado mucho para, si Dios quiere, recoger el fruto la temporada que viene”, señaló el onubense, agradecido especialmente a Sevilla: “Abrir la Puerta del Príncipe fue un sueño cumplido y después la tarde de San Miguel me ha hecho sentirme querido y arropado por la afición sevillana”.

00:00 Volumen Cerrar Toromedia / Pagés David de Miranda abre la Puerta del Príncipe

Sobre la responsabilidad de sustituir a José María Manzanares en la Feria de San Miguel, De Miranda fue tajante: “El toreo va de apostar, de tirar la moneda continuamente. No podía rehuir Sevilla y tenía que dar la cara”.

crónica El valor de David de Miranda abre la puerta grande de Málaga

El impacto mediático de su triunfo en Málaga fue otro de los momentos claves de la temporada. “La televisión dio una dimensión enorme a esa tarde. Aunque en Sevilla logré tres orejas, lo de Málaga se viralizó y todavía hoy me recuerdan aquella faena”, reconoció.

En su tierra, Huelva, tampoco falló: “Soñaba con hacer dos tardes y aunque llegué por sustitución, pude redondear triunfando en ambas”. Sin embargo, admite que le queda una espina: “Madrid es la asignatura pendiente. Ojalá que el año que viene se dé la oportunidad de volver a Las Ventas con otro aire”.

De Miranda afronta además una nueva etapa tras su ruptura profesional con José Luis Pereda. “Ha sido una separación amarga porque había una parte humana muy fuerte, pero toca mirar al futuro y poner mi carrera en manos de un nuevo profesional”, explicó, aunque dejó claro que está abierto a distintas opciones: “Hace unos meses no me imaginaba que podría elegir y ahora quiero decidir con frialdad lo mejor para mi carrera”.

Con la vista puesta en 2026, el torero asegura que su mayor motivación es seguir creciendo: “Creo que aún no he mostrado en la plaza todo lo que tengo dentro. Me ilusiona trabajar en el campo para evolucionar y que esa evolución se vea en el ruedo”.