David Galván y el secreto de su temporada más completa: “No era ni consciente”

Uno de los toreros revelación de la temporada. David Galván ha firmado este año su temporada más completa, con triunfos en plazas destacadas y quedando en una posición de privilegio para afrontar la temporada de 2025,

Galván repasó esta semana su campaña en El Albero, donde destacó que "el gran triunfo ha sido el ir tarde a tarde independientemente de la feria importante que pisara, porque todas las plazas que he pisado han sido ferias importantes. Y no ir más allá, sino terminar la temporada y hacer balance, mirar hacia atrás y ver datos que no era ni consciente".

su tarde en san isidro David Galván se destapa con una faena plena de inspiración y personalidad propia

El gaditano hizo mención especial a su actuación en San Isidro el pasado 22 de mayo, donde según sus palabras "fue una tarde, una faena en ese toro que va más allá del triunfo en sí, raya a la faceta más interior mía como persona y como torero. Fue una cosa totalmente inesperada. Yo me abandoné, dejé fluir lo que sentía y en ese sentido estoy muy satisfecho de que Madrid lo haya comprendido y me lanzara".

Respecto a su relación con el maestro Enrique Ponce, Galván aseguró que "es un referente, por supuesto, y sin lugar a dudas, mi admiración y respeto por delante. Pero también ha sido una temporada donde creo que el camino labrado ha sido también por mérito gracias, Estos dos años anteriores, sin ir más lejos, el maestro no estaba en activo y, bueno, ahí están los números. Y la regularidad que he mantenido en todo tipo de plazas donde sale el toro también".

Sobre su próxima participación en la Feria de San Isidro, David Galván se muestra ilusionado: "Se presenta pronto. Bueno, esperemos que sea una feria también mágica. Para mí, en este caso". El joven torero sabe que las conversaciones para su presencia en la feria madrileña "no tardarán mucho en comenzar", y confía en poder volver a triunfar en una cita tan importante.

Con la mirada puesta en el futuro, el torero se muestra "muy ilusionado en seguir labrándome el camino" y confía “en Dios” y en su propio trabajo “para seguir creciendo en la profesión”.