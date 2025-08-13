David Galván reaparecerá en Málaga tras la cornada sufrida en Perú

La plaza de toros de La Malagueta será el escenario de la reaparición de David Galván el próximo viernes 15 de agosto, tras sufrir una cornada el 6 de agosto en la feria taurina de Coracora (Ayacucho, Perú).

El percance se produjo durante la lidia del segundo toro, cuando una embestida impactó en su escroto izquierdo, causándole daño hasta el dartos, además de una laceración de dos centímetros en el pene, ambas tratadas en una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital de Coracor. Posteriormente fue trasladado a Lima.

Tras una evolución favorable, que permitió retirar drenajes y estabilizar su estado, Galván regresó a España este domingo. A pesar del corto intervalo de recuperación y de seguir con puntos de sutura, el torero ha decidido torear en La Malagueta.

Tras su paso por Málaga, el torero de San Fernando afrontará otras citas importantes en agosto, como en El Burgo de Osma (Soria), Dax (Francia), Daimiel (Ciudad Real) y Ejea de los Caballeros (Zaragoza)