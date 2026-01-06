David Galván corta dos orejas y triunfa en la primera corrida de la Feria de Manizales

Víctor Diusabá Rojas

El gaditano David Galván se convirtió este lunes en el primer triunfador de la 71 Feria de Manizales al cortar dos orejas y marcharse por la puerta grande, en una tarde de gran asistencia de público a la monumental de esta ciudad colombiana.

Por su parte, el colombiano Manuel Libardo consiguió un apéndice, mientras que su compatriota Juan Sebastián Hernández terminó en la enfermería tras ser herido, menos grave, por el tercero de la tarde.

Se lidió un encierro bien presentado de la ganadería Mondoñedo aunque de juego dispar.

La tarde inició con Libardo dispuesto a entender de salida al noble primero. Lo hizo pronto con el capote con base en suavidad y lentitud y, en esa misma línea, sacó provecho del toro en la muleta, en tandas de derecha que resultaron ligadas. Sobre la izquierda, el toro no tuvo el mismo nivel. Espada corta y oreja.

En auténtico plan de lidiador anduvo el español David Galván para hacer frente a las dificultades del segundo de la tarde. El nacido en Cádiz supo ponerse por encima de su adversario, lo hizo con firmeza, sin regalarse nada y pisando terrenos minados.

Pero lo que hubiera podido ser un trofeo se convirtió en dos avisos porque la espada trasera tardó en hacer efecto.

El tercero sumó dificultades. Primero, en el capote, donde soltó la cara y luego en la muleta, tras no dar pelea en el caballo. Después en la muleta, en la que se hizo cada vez más difícil para Juan Sebastián Hernández, hasta terminar por cogerlo. El puntazo en el muslo de la pierna izquierda obligó a Manuel Libardo a despachar al de Mondoñedo.

David Galván asumió el cuarto turno tras el percance de Hernández. Lo suyo pudo terminar también en manos del cuerpo médico, porque el de Cádiz se jugó entero hasta sacar mucho más que agua de una piedra.

El arrimón tuvo valor y, no menos, conocimiento. Espadazo de colección y dos orejas.

El quinto de la tarde, para Manuel Libardo, tampoco dio la talla. Aparte, mereció ser devuelto por invalidez, situación que el palco no atendió. Siempre a la defensiva y en terrenos indignos, el animal paso de largo. Palmas al torero colombiano.

El último de la tarde noche tuvo movilidad y poca clase. Galván lo dejó a su aire, pero no encontró agradecimiento del de la familia Sanz de Santamaría.