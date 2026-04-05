Daniel Luque y Tomás Rufo triunfan con contundencia en Arles

La capacidad indómita de Daniel Luque y el estado de gracia de Tomás Rufo han brillado frente a una encastada corrida de Torrealta en el Coliseo de Arles, según la información de Mundotoro.com. El sevillano ha cuajado una gran faena de mucho fondo e inteligencia, mientras que el toledano ha mostrado su madurez con firmeza y temple. Si no les acompañó a hombros Emilio de Justo, que también cortó una oreja, fue por sortear el toro más complicado de la tarde.

Daniel Luque impuso su ley frente al cuarto, un toro que tuvo mucho que torear y que exigía una apuesta en cada embestida. El de Gerena firmó una faena dominadora, sometiendo al animal con la muleta para ligar series por ambos pitones que metieron al público en la tarde. Fue una faena de sobresaliente madurez que, esta vez sí, rubricó con una estocada letal para cortar las dos orejas.

Previamente, con su primero, el sevillano había ofrecido una lección de capacidad y sutileza. A pesar de la incierta embestida del animal, lo metió en la muleta con firmeza en una "faena caligráfica", pero el fallo con el acero le privó de premio tangible y recibió una ovación tras dos avisos.

Por su parte, Tomás Rufo tiró de aplomo y conocimientos con el tercero de la tarde, un toro de embestida desigual que no terminó de entregarse y que llegó a voltearlo aparatosamente. Sin consecuencias, el de Pepino pudo exprimirlo con mérito y pasear la primera oreja de su lote tras una buena estocada.

El sexto sacó raza y transmisión, permitiendo a Tomás Rufo cuajar una labor plena de ligazón y compacta. Fue una faena poderosa de Rufo en su conjunto, toreando por abajo en series lúcidas para someter al enrazado animal y cortar otra oreja que consolidaba su triunfo.

Emilio de Justo vivió las dos caras de la tauromaquia. Estuvo redondo frente a su primero, un toro de noble condición aunque de escaso fuelle, al que aprovechó con firmeza y precisión. A base de pulso, el extremeño logró muletazos excelentes al natural y lo tumbó de una estocada monumental que le valió una oreja.

Sin embargo, no pudo redondear su tarde al sortear el garbanzo negro de la corrida, el exigente quinto. A pesar de que el extremeño construyó una faena con hilo argumental y temple, superando a su oponente, su fallo al marrar con el acero lo dejó sin premio y escuchó el silencio del público.