Daniel Luque, en Fallas ante Victorino: "Quero mostrar lo que la gente espera de mí

Daniel Luque vuelve a la Feria de Fallas con toros de Victorino Martín, la misma ganadería con la que hizo el paseíllo en 2022. Será el domingo 19, en un mano a mano de altura junto a Paco Ureña.

Afrontando la recta final para el inicio del ciclo, la finca Las Tiesas de Santa María, donde pastan los toros de Victorino Martín, acogió hace unos días a los protagonistas del duelo que asumieron un día de preparación.

Sobre el día en esta emblemática casa, contaba Daniel Luque que “la mañana que sabes que vienes a Victorino, desde que te levantas, ya traes una predisposición especial porque es una ganadería que te lo transmite. Cuando las cosas salen bien es para nosotros un triunfo interior. Los días de entrenamiento valen mucho para luego la plaza”.

Un hierro que le ha dado gratos triunfos al sevillano: “Es una ganadería que he tenido la suerte de lidiar en sitios importantes y he podido triunfar con ella, por eso le tengo un cariño importante en los sitios en los que se que hay que apostar. Es un toro que exige mucho pero da mucho”, destacaba Luque.

Daniel Luque volverá a pisar el coso de la calle Xàtiva ante la afición valenciana que ya fue testigo el pasado año, con un trofeo en Fallas y Julio 22, del gran momento en el que se encuentra: “El tópico que estás en buen momento hay que demostrarlo en la plaza. Pienso que llevo una preparación importante y quiero mostrar lo que la gente espera de mí”, remarcó Daniel tras firmar su mejor temporada, con triunfos cosechados del calado de la Puerta del Príncipe de Sevilla.

Un mano a mano que se convierte en uno de los atractivos de estas Fallas y por el que Luque apostó para cerrar el serial: “A prometer no me atrevería porque luego llega el toro y lo descompone todo, pero sí es verdad que me hace una ilusión especial torear con Paco, un compañero que le doy mucho mérito, es una plaza especial para él”.