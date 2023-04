Cuadri y Baltasar Ibán, duelo torista en la primera semifinal de la Copa Chenel

La localidad madrileña de San Agustín del Guadalix acoge, este sábado 15 de abril, la primera semifinal de la Copa Chenel. En el cartel están anunciados Borja Jiménez, Juan de Castilla y Rafael Serna.

El torero de Espartinas, Borja Jiménez, afronta la tarde del sábado con mucha responsabilidad y asegura que la Copa Chenel “está cogiendo mucha categoría y repercusión ya que es un formato en el cual se están haciendo bien las cosas y la competencia entre los toreros ayuda a eso”.

Delante tendrá a los toros de Baltasar Ibán y los de Cuadri: “dos ganaderías legendarias, consideradas toristas, que sueltan toros con mucha musculatura y con calidad”. Se enfrenta a dos compañeros de cartel que no se lo pondrán nada fácil, “están en un momento muy bueno y va a ser una tarde de mucha competencia. Ninguno de los 3 lo tenemos fácil para pasar a la siguiente fase”, confiesa.

El colombiano Juan de Castilla, llega a las semifinales tras ser el triunfador de la corrida de Moralzarzal, muy ilusionado y sabiendo que torear en la Copa Chenel “es una responsabilidad muy grande porque cada día la competencia se hace más ardua y la gente va a estar pidiendo más de cada torero”. Está seguro de que “es un motivo de orgullo estar ahí, me lo he ganado a pulso, a base de amor propio, corazón y honradez” porque si no fuese así, “no estaría haciendo el esfuerzo todos los días para prepararme y estar al 100%”.

Conoce el hierro de Baltasar Ibán porque en Colombia formó una ganadería con su sangre. Es una ganadería “muy exigente, muy brava y hay que hacer las cosas muy bien”. Tras la jornada de campo en Cuadri, sintió que es “una ganadería muy exigente pero si un toro embiste y estás a la altura, puede darte un triunfo muy grande y marcar un camino muy importante”.

Rafael Serna llega a la primera semifinal tras cortar dos orejas en la clasificatoria de Moralzarzal. Estar en semifinales supone “un orgullo y una satisfacción por haberme ganado una corrida más, ilusionado porque es una cita importante y muy responsabilizado porque no va a ser una corrida fácil”.

A los de Cuadri ya se ha enfrentado, en 2019 mató una corrida suya en Huelva en la que “hubo toros con mucha calidad y otros más duros”. Sin embargo, Baltasar Ibán será una ganadería nueva en su currículum, pero ilusionado por ponerse delante de los toros de “una ganadería legendaria, sobre todo en la Comunidad de Madrid”. Llega a San Agustín del Guadalix con “mucha responsabilidad porque son ganaderías que tanto para lo bueno como para lo malo, tienen emoción y no son embestidas fáciles”.

CUADRI Vs. BALTASAR IBÁN

Luis Cuadri trae sus toros desde la provincia de Huelva a “un formato que suple muchísimas carencias que tiene la tauromaquia hoy en día”. Volver a lidiar en la Copa Chenel, tras su paso en la primera edición, supone “una fecha muy bonita”.

Los toros por los que han apostado son “cortos de manos, recogidos de pitones, con desarrollo de cuartos traseros y muy armónicos”. A los toreros les aconseja “que vayan con la cabeza despejada, que midan los encuentros al caballo y que no haya muchos capotazos porque aprenden muy rápido”. Lidiar en formato desafío “da muchas oportunidades a las ganaderías que tenemos camadas cortas para llegar a plazas en las que de otra forma no lidiaríamos”. Compartir cartel con Baltasar Ibán es “una ilusión tremenda y una satisfacción. Es una ganadería encastada y nos sirve de termómetro para saber cómo está nuestra ganadería”.

Luis Miguel Encabo, representante de Baltasar Ibán, destaca que el formato de la Copa Chenel es “muy competitivo, todo es susceptible de mejora, pero no cabe ninguna duda de que todos los que están son por méritos propios”. Repetir, para ellos, es “un privilegio y una gran responsabilidad”. Los toros que se lidiarán son “cinqueños, muy bien hechos y muy abiertos de sementales”. A los toreros les recomienda “que aprieten, que estas oportunidades son únicas y que aunque sean todavía jóvenes, estas corridas les pueden aportar ese poso de madurez”. Lidiar en desafío ganadero supone “una gran responsabilidad y aún más en un día tan señalado para los aficionados y para las dos ganaderías”.

De cada semifinal pasará el triunfador de la tarde a la Final a Tres, que se celebrará en Alalpardo el próximo 10 de junio, ante los toros de Victoriano del Río y Ana Romero.