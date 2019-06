Constantino Álvarez: “La plaza de Santander es autosuficiente y no necesita aportaciones”

A un mes vista del comienzo de la próxima Feria de Santiago de Santander, Constantino Álvarez pasó por El Albero para desgranar las líneas maestras de uno de los ciclos más consolidados y saneados de la temporada taurina española.

Para el presidente del Consejo de Administración del coso de Cuatro Caminos, esta situación es posible porque “tenemos la suerte de que todos los alcaldes de Santander, ahora alcaldesa, han mostrado su apoyo total y absoluto a la feria. Gema Igual se ha implicado y ha ido y va a varios puntos de España para presentar la Feria. El apoyo del ayuntamiento de Santander ha sido crucial e imprescindible para lo que hemos conseguido con esta feria. Otra cosa es el actual gobierno regional, que no apoya nada. Y cuando digo nada es ni un solo céntimo. Es triste porque solo del tramo autonómico del IVA, el gobierno regional se lleva casi 400,000 euros. Y no estaría mal que tuvieramos un apoyo que hace año tuvimos”.

Sobre las combinaciones que conforman la Feria de Santiago 2019 y la combinación de figuras con la nueva hornada de toreros jóvenes, Constantino reconocía que “llevo 24 años en este consejo de administración y me atrevo a decir que ésta es la feria en la que veo el cartel más completo y equilibrado. Nos ha costado, hemos tenido dificultades para realizarlo. Pero sobre el papel, es el mejor que podíamos hacer. A ver si luego en el ruedo se ve el esfuerzo y el sacrificio con el que lo hemos hecho”.

El máximo responsable del coso santanderino, también explicó que “no es cierto lo que se dice que el ayuntamiento subvenciona la plaza y la feria. El ayuntamiento da 100,000 euros para el mantenimiento de la plaza, un edificio propiedad del consistorio con una antigüedad de 1890 y que haya toros o no, tiene que mantenerla. Con esa cifra no alcazan para el mantenimiento y para el pago de tres funcionarios que trabajan allí. Y aún así, los números nos van muy bien. Fuimos los primeros en bajar el IVA del 21 a 10 % y ese mismo año aumentó significativamente la recaudación en taquilla. En estos tres últimos años ha habido superavit, el último de 74,000 euros. Es una plaza autosuficiente y no necesita ningún tipo de aportación”.

Por último, Constantino Álvarez explicó en COPE su eterna apuesta por los jóvenes y por quien se ha ganado en el ruedo la repetición en Santander: “Cuando yo comencé en esto había una corrida para jóvenes con la que queríamos que Santander les sirviese como trampolín para sus carreras. Eso, de una manera y otra, queremos mantenerlo y apoyarlo. Un ejemplo de esta temporada es Alejandro Marcos, que tras triunfar dos años consecutivos, volverá esta Feria”.