El complicado encierro de Prieto de la Cal desluce la segunda de la Feria de Calasparra

El complicado y peligroso encierro de la ganadería de Prieto de la Cal ha deslucido esta tarde la segunda novilla de la Feria Espiga de Oro de esta localidad murciana, hasta el punto de que los tres actuantes, Rafael Reyes, Borja Ximelis y Manuel Olivero han visto silenciada su labor.

Se han lidiado novillos de Prieto de la Cal, de excelente presentación, complicados, exigentes y muy difíciles para los espadas.

La plaza ha registrado casi tres cuartos de entrada.

Rafael Reyes, de Córdoba, silencio tras tres avisos y silencio.

Borja Ximelis, de Palma de Mallorca, silencio y silencio.

Manuel Olivero, de Sevilla, silencio y silencio tras aviso.

El diestro cordobés no ha podido con el que ha abierto plaza, un astado que no se lo ha puesto nada fácil, al soltar arreones y no permitir confiarse con él, situación que se ha reproducido en el cuarto, al que ha probado por ambos pitones, sin éxito.

No mejor fortuna ha tenido Borja Ximelis en el primero de su lote, un astado con mucho peligro que se ha parado desde el comienzo de la faena y le ha impedido toda posibilidad de triunfo.

El tercero ha resultado ser un novillo reservón que cuando ha acudido a la muleta lo ha hecho con peligro y sin fijeza, sin que Manuel Olivero haya conseguido fruto alguno en sus intentos por ambos pitones, y en una tarde aciaga, el diestro ha abreviado en el último, que ha apuntado mayores posibilidades que sus compañeros.

EFE

1010611

dv/fp