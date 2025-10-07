SEVILLA
El Cid entra por la vía de la sustitución en el festival benéfico de la Maestranza
El diestro sevillano ocupará el puesto dejado libre por José María Manzanares, de baja aún tras el percance sufrido en Murcia.
La Empresa Pagés ha anunciado que será Manuel Jesús "El Cid" quien ocupe el lugar de José María Manzanares, de baja por lesión, en el Festival Taurino que se celebrará el próximo lunes 13 de octubre en la Real Maestranza de Sevilla a beneficio de las Hermandades de San Bernardo y del Amor.
El festejo, que dará comienzo a las 17:30 horas, reunirá a un elenco de figuras y jóvenes valores del toreo en un cartel de gran atractivo para los aficionados sevillanos. Los novillos-toros pertenecen a las ganaderías de Puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández, Talavante y El Parralejo, encierro variado para una cita con fines benéficos.
Junto a El Cid actuarán Alejandro Talavante, Juan Antonio Ruiz “Espartaco”, Juan Ortega, Pablo Aguado y Manolo Vázquez, además de los novilleros Javier Zulueta y Manuel Domínguez —este último sin picadores—, completando una terna que mezcla experiencia, arte y juventud en un marco único como es el coso del Baratillo.
