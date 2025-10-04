Chinchón se llena de actividades taurinas antes de su festival

La Plaza Mayor de Chinchón será escenario el próximo 18 de octubre de la primera Final Mundial de Aficionados Prácticos, un innovador certamen impulsado por la Federación Internacional de Aficionados Prácticos (FIAP) que reunirá a representantes de distintos países tras celebrarse certámenes previos en 2025.

Con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y la Escuela Taurina de Navas del Rey, el encuentro contará con cuatro finalistas ya clasificados y mantiene abiertas dos plazas más. Tras el tradicional festival de figuras del día 19, dos de los finalistas realizarán una exhibición en clase práctica.

Y como prólogo a este intenso fin de semana taurino, el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Taurina han preparado unas Jornadas Taurinas que se desarrollarán del 10 al 18 de octubre y que combinarán conferencias, coloquios, exposiciones y actividades para niños.

Por ellas pasarán nombres como el escritor Juan Salazar, el gestor cultural Raúl Alonso Sáez, el matador y preparador mental Javier Portal, o ganaderos como José Vázquez y Zacarías Moreno, además de una muestra pictórica de Paloma Velarde.

Con este programa, Chinchón vivirá durante más de una semana un ambiente cultural y taurino que servirá de antesala al festival benéfico del 19 de octubre, una de las citas más tradicionales y con mayor arraigo del calendario nacional.