Chapu Apaolaza: “Las polémicas nos animan a la necesidad de reforzar la formación de los novilleros”

Cuando el Circuito de Novilladas ha alcanzado su ecuador, Chapu Apaolaza muestra su optimismo ante lo realizado y desgrana lo que también se puede mejorar. La Fundación del Toro de Lidia apostó por las novilladas en un proyecto que quedó condicionado por la pandemia de coronavirus. A pesar de todo, desde la Fundación se valora positivamente lo realizado y muestra su esperanza ante los dos últimos festejos.

¿Por qué se involucró la Fundación en organizar un certamen para novilleros?

Es parte de una idea, el hueso de una gran fruta. Había un proyecto en el que se estaba trabajando desde hace un año, que era un gran circuito de novilladas. Nosotros en un estudio estratégico de la situación actual de la Fiesta, vimos que las novilladas son el gran talón de Aquiles de la tauromaquia. Cada vez hay menos novilladas y novilleros. Ahí había un vacío que es dañino porque afecta a nuestro futuro. De ahí que surja este certamen gracias al trabajo de la dirección de la Fundación, que consiguió muchos patrocinios y que se ideó en Andalucía con 15 festejos, un millón de euros en patrocinios, televisión en directo, con una parte integral de fiesta en cada pueblo… eso saltó por los aires con la pandemia. Ese proyecto quedó reducido a estas cuatro novilladas que hemos ofrecido gracias al patrocinio de la Junta de Andalucía.

¿Os gustaría retomar el proyecto inicial?

La idea es volver a ese proyecto que estaba gestándose. No nos resignamos a haber perdido el mundo pre-covid. Pero la estructura financiera y festiva de ese gran circuito era anterior a la llegada de la pandemia. Esto ahora es imposible. Pero el plan es volver a esa idea original y trabajaremos por ello cuando la vida lo permita.

¿Vais a hablar con más Comunidades Autónomas para poder extrapolar a otras regiones este modelo de certamen?

Por su puesto, nuestra intención es esa. En una etapa embrionaria era hacerlo en toda España y al final quedó circunscrito a Andalucía. Pero como una prueba para poder hacer varios circuitos en el futuro. Lo que se hace en Andalucía se puede hacer en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, hacer un circuito en el Cantábrico, donde hay una manera peculiar de vivir el toro… Cuantos más circuitos, mejor para la Fiesta. Las cuatro novilladas que se van a celebrar en Andalucía son un 22% de las que se dieron en esta región el pasado año, que nadie lo olvide.

¿Mejoraríais el método de selección de los novilleros y del jurado?

Visto el nivel de suspicacia que nos ha sorprendido mucho, se pueden modificar cosas. Si porque el jurado sea local, va a haber gente que lo utilice para tapar cosas y hacer daño al circuito, se puede hacer de otra manera, con gente local y de fuera. Pero vamos, que siempre va a haber polémica. No lo hemos entendido muy bien, la verdad. Y en cuanto a la elección de los novilleros, se hizo por sorteo tras la propuesta de las distintas escuelas taurinas de Andalucía. Ellos, mejor que nadie, conocen a sus novilleros. Después se hizo un sorteo que puede verse on-line y con las bases que aceptaron todos los novilleros. En un principio, con el proyecto inicial, la idea era la de hacer un casting en el que la Fundación con gente del toro de cada región fuese buscando a los mejores candidatos. Pues no veas los problemas que trajo. Hubo novilleros, con sus entornos correspondientes, que al no estar en esa elección inicial hicieron todo lo posible por boicotear el circuito, diciendo cosas absurdas como que había favores económicos… Todas estas polémicas animan a la Fundación a la necesidad de reforzar la formación de novilleros y a darles oportunidades. La formación de un novillero incluye también ser persona y tener una educación en valores que incluye la gestión de la no victoria. Cuando no se triunfa, hay que asumirlo sin atacar a quien te ha dado la oportunidad y a tus compañeros.

¿En qué punto se encuentra ese proyecto que vino a llamarse “de reconstrucción” y del certamen para novilleros sin picadores junto a la Junta de Castilla y León?

Están ahí. El mundo va cambiando continuamente y hubo mucha precipitación a la hora de publicar cosas que finalmente no iban a ser así. No me atrevo a decir nada sobre ellos porque todo puede cambiar de un día para otro. Desde la Fundación decimos que si hay la mínima oportunidad de echar para adelante ambos proyectos, vamos a intentar organizarlos. Creemos que cuando hay un dilema entre hacer las cosas con dificultades o no hacerlas, optaremos siempre por la primera. Pero a día de hoy, nos hemos encontrado con un mundo suspicaz y nos ha sorprendido y hasta cierto punto, entristecido. Con sospechas sin sentido. Como que no había televisión en el certamen de Andalucía para ocultar que el bueno no había sido el clasificado. Todos nuestros esfuerzos van a favor del festejo y no de la Fundación. Si hubiésemos optado por unos montajes televisivos espectaculares, hubiese repercutido en que habría un festejo menos programado y menos puestos para los novilleros.

Rodríguez Uribes y los representantes del mundo taurino durante la reunión mantenida este miércolesEFE

La Fundación apostó por la política de reuniones y diálogo con las distintas administraciones para intentar paliar la difícil situación de los distintos actores del mundo taurino. ¿Qué opináis cuando veis situaciones como la vivida esta semana con las cuadrillas en el despacho del director del SEPE en Sevilla?

Es un tema complejo. Nadie quiere haber llegado a este punto. Que el diálogo tenga que ser a gritos no es la opción preferida de nadie. La Fundación requirió al Ministerio de Trabajo para tener reuniones. Victorino Martín se ha ofrecido de mediador para buscar soluciones, para contar la realidad cruenta de la gente que está dejada atrás por el ministerio. Pero no se encuentra ese camino de diálogo. Hasta los trabajadores del SEPE reconocen que es una orden que viene de arriba que no comprenden y que es injusta. Hasta el Ministro de Cultura, que redactó la norma, la interpreta como que los trabajadores del mundo del toro están incluidos en esas ayudas que se les deniega por el Ministerio de Trabajo. Si tienen que ir a los juzgados, la justicia tiene unos tiempos que son distintos a los del hambre. Los juzgados, estamos seguros, nos darán la razón. Pero cuándo ocurrirá esto, ¿cuando los hijos de los subalternos estén pasando ya hambre? No se les da ayudas porque arbitrariamente se les está discriminando. Eso sí, desde la Fundación siempre hemos abogado en guardar las formas pese a todo.

"Todavía nos sorprende que haya gente que no comprenda la labor de la Fundación"

Vista la actitud de toreros como Morante hacia la Fundación, y más allá de este caso particular, ¿hay todavía quien no entiende el objetivo real de la Fundación?

En la Fundación tenemos nuestro objetivo claro. Ayudar a la tauromaquia y no perdernos en debates y en reproches. Hay que trabajar en favor del toro y evitar polémicas absurdas. Tenemos que ayudar todos, torear y sacar esto adelante. Es verdad que todavía nos sorprende que haya gente que no comprenda la labor de la Fundación. Está ahí y no entendemos ese recelo. Si la tauromaquia va a estar en esas pequeñas cuitas, me parecería un desastre. Cada uno tendría que prestar más atención a su carrera, más atención a torear, a ser un torero y comportarse como tal y dejar que el resto haga su trabajo. Hay unos códigos de honor que hay que respetar. Esa lectura la tiene que hacer todo el mundo. La Fundación no tiene ningún remordimiento y escucharemos a todo el mundo.