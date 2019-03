Chamaco: "Vuelvo porque me ilusiona Arlés"

"Vuelvo porque me ilusiona Arlés, me apetece hacerlo y porque con Juan Bautista he tenido mucho feeling desde el principio. No era la primera vez que me proponían volver, pero es la primera en que mi instinto me hizo aceptar mostrarne en libertad". De este modo explicó Antonio Borrero 'Chamaco' sus sensaciones a falta de un mes para volver a vestirse de luces en la feria de Arlés tras más de dos décadas fuera de los ruedos.

En el transcurso de un coloquio celebrado en Barcelona -ciudad donde se forjó la leyenda de la dinastía Chamaco- el diestro reveló: "No tengo miedo a nada, no soy de tener miedo. Responsabilidad toda pero temores ninguno. Soy una persona que me guío por sensaciones y por instintos y eso es lo que me hace cargarme de ilusiones y no perder la ambición que siempre tuve".

Acompañado del periódista Íñigo Crespo y del presidente de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña, Paco Match, Chamaco repasó su carrera, contó infinidad de anécdotas y respondió a las preguntas que le planteo el más de un centenar de asistentes. "Es posible que haya cambiado la fiesta en dos décadas", admitió; "Pero el toro no cambia, el de ahora igual es más previsible que el de los 90 pero al final todo depende de la actitud y el compromiso del que se pone delante", subrayó antes de concluir: "No voy a defraudar porque soy Chamaco".