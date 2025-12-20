Céret define su elenco ganadero para 2026 y adelanta una encerrona novilleril

La localidad francesa de Céret ha dado un paso adelante en la organización de su tradicional feria taurina al anunciar la definición del elenco ganadero para la edición de 2026. Este anuncio, realizado con una antelación poco habitual, subraya la seriedad y el compromiso de la Association des Aficionados Cérétans (ADAC), organizadora del ciclo que el próximo año se celebrará los días 12 y 13 de julio.

Una feria fiel a su identidad

La feria taurina de Céret volverá a apostar por la personalidad y el rigor del toro íntegro con el regreso a su coso de Dolores Aguirre y José Escolar, dos hierros de contrastado crédito en esta plaza y referencias indiscutibles del torismo actual. Ambas ganaderías serán las encargadas de lidiar las dos corridas de toros del ciclo.

El abono se completará con dos novilladas con picadores: una de ellas con reses de Isaías y Tulio Vázquez, y otra en formato de desafío ganadero entre Barcial y Partido de Resina, que servirá de marco a la encerrona del novillero catalán Mario Vilau, triunfador de la pasada edición.