Cayetano reaparece en Tomelloso: "Vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre"

Tras casi dos meses apartado de los ruedos, Cayetano volverá a vestirse de luces en Tomelloso (Ciudad Real), en una cita muy esperada por la afición. El diestro lo comunicó personalmente a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción: “Hola a todos, me alegra mucho comunicaros que, tras casi dos meses sin poder vestirme de luces, este Sábado 23 reaparezco en Tomelloso. La espera ha sido larga, pero por fin vuelvo al ruedo con la ilusión de siempre. ¡Nos vemos en la plaza!”.

La noticia supone el regreso de uno de los toreros más mediáticos del escalafón, que interrumpió su temporada por problemas físicos. Con esta reaparición, Cayetano retoma su campaña en una feria de gran tradición manchega.

El cartel de Tomelloso lo completan David Fandila «El Fandi» y Antonio Linares, que lidiarán un encierro de Manuel y Antonio Tornay.