‘De Camas al corazón de Madrid’: Las Ventas rinde homenaje a Paco Camino

La Plaza de Toros de Las Ventas ha inaugurado este martes la exposición homenaje ‘De Camas al corazón de Madrid’, dedicada a la figura de Paco Camino y organizada por Plaza 1 junto al Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid. En el acto participaron Miguel Martín, director gerente del CAT, Rafael G. Garrido, presidente de Plaza 1, y familiares del torero sevillano.

La muestra, ubicada en la sala Antonio Bienvenida, recorre la trayectoria de Paco Camino en el coso madrileño, donde logró 12 salidas a hombros por la Puerta Grande, con especial atención a la histórica Corrida de la Beneficencia de 1970. Entre las piezas expuestas se incluyen fotografías históricas del archivo Botán, objetos personales, trajes de luces, cabezas de toros y documentos inéditos.

Los tres hijos del maestro participaron con unas palabras de agradecimiento, destacando la emoción de Marián Camino, que confesó haber descubierto en la exposición imágenes desconocidas de su padre. Rafael G. Garrido subrayó que “este homenaje a una figura del toreo de récord se hace en una feria también de récord”, mientras que Miguel Martín recordó que “Paco Camino fue un torero de toreros, admirado por todos sus compañeros”.

La exposición podrá visitarse durante toda la Feria de Otoño, los días de festejo en horario de 10:30h a 13:30h y desde una hora antes del inicio de cada corrida, hasta el próximo 12 de octubre.