Caballero: “Con el nuevo pliego, el Ayuntamiento ha mirado muy poquito por la plaza de Albacete”

Manuel Caballero, uno de los nombres y toreros más ilustres de la tauromaquia albacetense, además de empresario junto a los Lozano durante estos últimos 8 años en el coso de la calle Feria, se abre de capote en una sincera entrevista donde habla de una de las tardes más especiales de su carrera, la de la Beneficencia en Las Ventas en 1998 donde se encerró en solitario con seis astados de Victorino Martín.

Además, narra su relación con la plaza de toros de su tierra. También aprovechamos para preguntarle por su gestión como empresario y cómo ve el nuevo pliego de adjudicación.

Sobre su actuación en la Beneficencia, Manuel Caballero cree que “esa tarde hizo que mi carrera diera un giro de 180 grados tanto en lo profesional, lo económico y en mi posición para todo. Fue el empujón que me faltaba para colocarme en el sitio donde quería estar.”

Una idea, la de estoquear en solitario seis toros de Victorino Martín que surgió tras “proponerme algo que me dijo el maestro Andrés Vázquez, y era matar a los seis “victorinos” con el mismo capote, muleta y espada. Quise hacerlo y lo conseguí.”

Pese a sus innumerables triunfos en la plaza de su tierra, Caballero reconoce que “creo que personalmente el toro soñado no lo he llegado a cuajar en Albacete nunca. Los nervios me han pesado mucho. Era una Feria dura y exigente, pero Albacete era mi sueño. Era mi novia.”

El diestro también se ha referido a la actualidad taurina en la capital albaceteña y el proceso de adjudicación que inició el pasado año el Ayuntamiento y que todavía no ha llegado a su final. Manuel Caballero cree que “el nuevo pliego, que se parece mucho al anterior, es como comprarle la soga al ahorcado. No sé quién ha aconsejado al Ayuntamiento, aunque crean lo contrario, todo esto va en deterioro de las corridas de toros y del espectáculo”.

“Ojalá que el que empresario que venga a Albacete tenga margen para al menos mantenerla donde está. Podemos presumir de que hemos puesto la plaza en el lugar más alto que se podía”, finaliza Caballero.