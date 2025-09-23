Bruno Aloi, con plaza y padrino de lujo para tomar la alternativa en noviembre

Bruno Aloi tomará la alternativa el próximo 22 de noviembre en la Monumental de Aguascalientes, en una cita de gran simbolismo para el novillero mexicano. Lo hará en el marco del 51 aniversario del coso hidrocálido, con Roca Rey como padrino, Luis David de testigo y toros de Villacarmela.

El nuevo matador cerrará así un ciclo en la misma ciudad donde debutó como novillero en 2022, tras haber sumado 65 paseíllos con el de Las Ventas del próximo 10 de octubre como última gran prueba en España, donde además reaparecerá tras la grave cornada sufrida en El Álamo.

Su equipo había barajado alternativas en plazas europeas, pero Aloi ha querido dar este paso en su país como gesto de compromiso con la Fiesta mexicana y para aprovechar la campaña invernal antes de volver en 2025 a Europa con proyección internacional.

Desde su debut sin caballos en España hace más de cinco años, Bruno Aloi se ha consolidado como el novillero más destacado de México, con actuaciones en cosos como Madrid, Zaragoza, Santander, la Plaza México, Guadalajara o Cali, además de una sólida trayectoria de esfuerzo y regularidad que ahora encuentra su punto de inflexión.