Bruno Aloi avanza en su recuperación tras la grave cornada de El Álamo

Bruno Aloi, en una de las sesiones de recuperación a las que está siendo sometido

El novillero Bruno Aloi sigue centrado en su programa de recuperación después de las dos cornadas sufridas el pasado 4 de septiembre en El Álamo (Madrid). Tras permanecer seis días ingresado en el hospital, el torero ha experimentado una franca mejoría en las últimas jornadas gracias a la fisioterapia en ambas piernas.

Aun así, el mexicano no podrá torear la novillada de este domingo en Moralzarzal, ya que su prioridad es completar el proceso de rehabilitación sin adelantar plazos. “El doctor Crespo está sorprendido de la cicatrización de la herida en la pierna derecha, y es un milagro que esté ahora de pie por la gravedad del percance, aunque todavía estoy caminando con ayuda de una muleta”, ha explicado Aloi.

El novillero dedica entre seis y siete horas diarias a distintas terapias bajo la supervisión del especialista Juan Carlos Ciriza, con el objetivo de reparar los daños musculares y recuperar el tono físico perdido. “Los ejercicios son cansados porque no tengo tono muscular y debo comenzar a construirlo nuevamente para poder afianzar bien la extremidad, sobre todo la más afectada”, ha señalado.

Pese al dolor por la reciente pérdida de su abuelo, el ganadero Sergio Hernández, Bruno Aloi mantiene intacta la ilusión de volver a vestirse de luces cuando los médicos lo consideren oportuno.