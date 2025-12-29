COPE
Borja Jiménez celebra un tentadero con 250 seguidores en la ganadería de Domingo Hernández

El torero sevillano protagoniza un tentadero en la finca salmantina en un encuentro marcado por la cercanía con aficionados llegados de toda España

Foto de familia de Borja Jiménez y sus seguidores en la ganadería de Domingo Hernández

El torero sevillano Borja Jiménez protagonizó este domingo un multitudinario encuentro con más de 250 seguidores llegados de distintos puntos del país en la ganadería de Domingo Hernández, en una jornada marcada por la cercanía, la emoción y el contacto directo con quienes siguen de cerca su trayectoria.

El acto tuvo como eje un tentadero, en el que Jiménez pudo mostrar su tauromaquia ante este nutrido grupo de seguidores, muchos de ellos jóvenes, que quisieron acompañar al diestro de Espartinas en un ambiente distendido y fraterno. 

Más allá del apartado estrictamente taurino, la convivencia permitió el intercambio de impresiones, fotografías y conversaciones en un clima de evidente complicidad entre torero y seguidores.

