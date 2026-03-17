Borja Jiménez en 'El Albero': objetivo mandar

El nombre de Borja Jiménez ya no es una promesa, es una realidad que aprieta. El torero sevillano ha arrancado el curso con sensaciones firmes y una hoja de ruta marcada: regularidad, ambición y un golpe encima de la mesa en Madrid.

En El Albero de esta semana, el torero de Espartinas analiza sus primeras actuaciones de la temporada, donde ha vuelto a dejar patente ese concepto templado y profundo que le ha llevado a cambiar el rumbo de su carrera. Valdemorillo y Olivenza han sido las primeras estaciones de un año que se presenta decisivo, con la próxima parada en las Fallas como nuevo examen.

Pero si hay una fecha que sobrevuela su temporada es su decisión de encerrarse con seis toros en la plaza de Las Ventas, explicando en COPE los motivos para esta apuesta.

Borja Jiménez habla también de su relación con las figuras, de cómo ha cambiado su posición en el escalafón y de la evolución personal que le ha permitido asentarse en la parte alta del escalafón.

SEVILLA, CIUDAD TAURINA

En este nuevo capítulo, Manuel Alés, Teniente de Alcalde Delegado del Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, desvela los detalles de una decisión simbólica y de gran carga taurina: Espartaco y Morante de la Puebla tendrán su propia calle en el Real de la Feria de Abril.

Manuel Alés, Teniente de Alcalde Delegado del Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla

Una iniciativa que reconoce la trayectoria de dos nombres fundamentales en la historia reciente del toreo y que, además, refleja la apuesta firme del Ayuntamiento de Sevilla por la tauromaquia como eje cultural y social de la ciudad.

JÓVENES Y TAUROMAQUIA

El programa también mira al futuro de la Fiesta con la visita de Jorge Fajardo, presidente de la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid, que hace balance del reciente fainalizado I Curso de Iniciación a la Tauromaquia para Jóvenes Aficionados.

Le acompañan dos alumnos, Jorge Carrizosa Martín y Rahma El Ouahabi Cruz, ejemplo de una nueva generación que se acerca al toreo desde la curiosidad, el respeto y la afición.

I Curso de Iniciación a la Tauromaquia para Jóvenes Aficionados

Una iniciativa que busca formar, acercar y garantizar el relevo generacional en el mundo del toro.