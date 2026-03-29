Los Barrios desvela su 'Corrida de la Creatividad' que tendrá carácter mixto

La empresa BullStar Espectáculos ha presentado el cartel taurino para la próxima feria de Los Barrios en una gala celebrada con lleno absoluto en el Hotel Montera. El empresario Juan Antonio Medina ha reafirmado así su apuesta por la plaza de toros La Montera con un festejo de gran atractivo para la afición de la comarca del Campo de Gibraltar.

'La Corrida de la Creatividad', un cartel de máximo atractivo

El festejo se celebrará el próximo 16 de mayo y ha sido bautizado como La Corrida de la Creatividad. El cartel lo componen el extremeño Antonio Ferrera, que debuta en este ruedo; David Galván, triunfador de la pasada edición; y la novillera con picadores Miriam Cabas, que se presenta en su localidad natal. Se lidiarán toros de Salvador Domecq y novillos de José Luis Marca.

Durante el acto se ha hecho entrega además del primer “Trofeo Estrella del Toreo”, una iniciativa del propio Medina. El galardón ha sido para David Galván en reconocimiento a su faena de cuatro orejas y un rabo en la feria anterior, y lo ha recogido de manos del empresario y del alcalde, Miguel Alconchel.

Apoyo institucional y agradecimientos

El empresario Juan Antonio Medina ha destacado la importancia de "elaborar carteles con atractivo" y ha agradecido el apoyo de las instituciones. Por su parte, David Galván se ha mostrado satisfecho y ha recordado la mención especial que recibió esta semana en los V Premios Taurinos Provincia de Cádiz.

El acto ha contado con el respaldo de varios representantes públicos. El Secretario General de Interior de la Junta, David Gil, ha destacado "la importante afluencia de público que está viviendo la fiesta" y los datos de audiencia de Canal Sur. Finalmente, el alcalde Miguel Alconchel, ha puesto en valor la gestión de Medina y ha recordado que la cubierta del coso "es ya una realidad".