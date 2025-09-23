Las bajas de Roca Rey y Pablo Aguado dejan en un mano a mano la corrida de hoy en Logroño

La feria de San Mateo de Logroño ha sufrido en las últimas horas dos contratiempos de peso. Roca Rey, tras resentirse de la lesión en el costado derecho que sufrió el pasado fin de semana en Valladolid, ha comunicado su imposibilidad de actuar este martes en la plaza de La Ribera. El torero peruano, en un comunicado, ha lamentado no poder estar en la capital riojana y ha enviado un saludo “con cariño” a la afición.

Por su parte, Pablo Aguado también ha causado baja al precisar entre dos y tres días de reposo por una lesión muscular que le impide cumplir con su compromiso en Logroño, aunque el sevillano ha confirmado que sí podrá reaparecer el próximo viernes en Sevilla.

Ante esta doble ausencia, la empresa ha resuelto que Aarón Palacio sustituya a Aguado y que el festejo se celebre finalmente como un mano a mano entre el diestro riojano Diego Urdiales, único integrante de la terna inicial, y el joven torero aragonés. Ambos diestros lidiarán un encierro con el hierro de Núñez del Cuvillo.