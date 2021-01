El Ayuntamiento de Córdoba aprueba la moción que reconoce la tauromaquia como cultura

Un reconocimiento oficial que reconoce el carácter cultural de la tauromaquia, la protege, estimula la promoción del mundo el toro desde las administraciones públicas y, sobre todo, fortalece el respeto por la libertad que debe imperar sobre cualquier gusto personal de los cordobeses y sensibiliza a la administración para que dé celeridad a las ayudas planteadas para paliar los daños que la crisis actual ha generado en el sector de la tauromaquia.

La Fundación del Toro de Lidia, que ha perseguido desde su inicio este reconocimiento del Ayuntamiento de Córdoba sobre el patrimonio cultural taurino en la localidad andaluza, ha estado presente en el Pleno a través de Francisco Gordón, coordinador del Capítulo de la FTL en Córdoba y encargado de defender el texto.

En este sentido, Gordón ha destacado la importancia cultural y empresarial de la tauromaquia y ha pedido a los ediles que no caigan "en el error de pensar que este es un debate de toros sí, toros no" y que sean "valientes y dignos herederos de Séneca" y "defiendan el respeto y la pluralidad de lo distinto, aunque no la compartan".

Asimismo, compartimos el texto completo de las propuestas defendidas en la moción por Francisco Gordón, coordinador de la FTL en Córdoba, y que han sido aprobadas:

Reconocer la importancia cultural y empresarial del sector de la tauromaquia, y mostrar el respaldo del Ayuntamiento a este sector, dando cumplimiento así al mandato de deber de protección del mismo, que tenemos todos los poderes públicos para garantizar su conservación y promover su enriquecimiento. Estudiar, por parte de la Corporación Municipal, la elaboración de un plan de actuación para el apoyo y promoción de la Tauromaquia en la ciudad de Córdoba, entendida ésta, según lo contemplado en el artículo 1 de la Ley 18/2003, como el conjunto de conocimientos, actividades artísticas, creativas y productivas, que confluyen en la corrida de toros moderna y el arte de lidiar, así como toda manifestación formativa o cultural vinculada a la misma. El Ayuntamiento se compromete a poner a disposición de esta labor de apoyo y promoción, los recursos que se consideren precisos, adoptando las medidas efectivas necesarias para el desarrollo de acciones que fomenten la transmisión intergeneracional del patrimonio cultural de la Tauromaquia, siempre en colaboración con aquellas asociaciones, fundaciones o entidades vinculadas al sector. El Museo Taurino de Córdoba, será en este sentido, objeto de análisis para conseguir su mejor puesta en valor y la optimización de visitas y usos del mismo. Instar al Gobierno de la nación a agilizar la tramitación de los procesos de ayudas abiertos para paliar los graves efectos que la crisis ha provocado en el sector taurino y ganadero.”

Del mismo modo que Gordón ha defendido la postura del sector taurino antes de la votación, la representante animalista de CACMA (Colectivo Andaluz Contra el Maltrato Animal) ha podido mostrar su rechazo a la misma.

Tras el debate, el Ayuntamiento de Córdoba ha reconocido oficialmente la tauromaquia como cultura con 16 votos a favor, correspondientes a los grupos municipales del PP, Ciudadanos y Vox, 8 abstenciones (PSOE) y 5 en contra (IU y Podemos).