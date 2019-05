Antonio Grande ante Sevilla y Madrid: “Debo dar motivos para que este año se hable de mí”

La cita es en Villarejo de Salvanés, en la ganadería de San Isidro, la nueva ilusión ganadera de la familia Tenorio. Antonio Grande está a escasos días de dos tardes trascendentales para su futuro más inmediato. "Me duele el pecho...", es la frase que sale de su boca nada más bajarse del coche junto a su apoderado Alberto Revesado y dos subalternos de confianza, sus dos lugartenientes en estos días previos a torear en la Maestranza y Las Ventas.

Sevilla y Madrid. Este domingo la ciudad hispalense ante una novillada del maestro Espartaco. Y su debut en la Feria de San Isidro el lunes 3 de junio con los utreros de Fuente Ymbro aguardando. Antonio Grande es consciente de la importancia de ambas citas. "Son dos retos apasionantes aunque llenos de responsabilidad. No quiero pensar más allá de Sevilla ahora, pero soy consciente de que Madrid, por la fecha que es y la importancia de San Isidro va a marcar mucho".

Sin embargo, el novillero salmantino está tranquilo porque "estoy muy mentalizado, llevo un par de semanas concentrado a tope. No dejo de pensar en el toro día y noche. En qué puedo hacerles, cómo resolver las dificultades que me puedan plantear".

Durante el tentadero, de la boca de sus hombres de confianza salen nombres como Manzanares padre, Robles... pero él lo tiene claro. "Mi espejo es José Tomás, por su pureza, por su forma de entender el toreo y la profesión tanto dentro como fuera del ruedo. Es algo más que un referente".

Las dos vacas de San Isidro "se dejan", como dirían los taurinos al uso. A Antonio le viene bien seguir el contacto con el animal bravo pese a la cercanía de ambos compromisos.

"Pase lo que pase, no puedo obsesionarme con el miedo al fracaso. Sé que está ahí, pero es algo que no se puede controlar. Hay futuro más allá de estas plazas aunque el deseo y mi mentalización está en triunfar en ambas", continúa relatando el novillero de San Muñoz.

Tras su deslumbrante debut con picadores en su Salamanca en septiembre de 2017 con una puerta grande en La Glorieta tras cortar tres orejas, el pasado año sintió en sus carnes la dificultad del escalafón novilleril cuando se quieren hacer las cosas por derecho. Cinco paseíllos con un nuevo triunfo en la capital charra o una notable actuación sin espada en Santander. Este año solo ha sumado una novillada en el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo.

"Sé lo difícil que es esta etapa y que tengo que triunfar en todas las oportunidades que tenga por delante". Pero también confío en mis apoderados, sé que buscan lo mejor para mí y que lo que toree será con las garantáis necesarias para mejorar mi situación y avanzar en mi concepto".

La Real Maestranza y la plaza de Las Ventas marcarán el destino de una joven promesa a la que no le da miedo esa responsabilidad que le acecha. "Si no confiase en mí, no me vestiría de torero. Debo dar motivos para que se hable este año de Antonio Grande", concluye el novillero.