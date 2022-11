Antonio Ferrera se inspira y corta dos orejas en Lima

La segunda corrida de toros de la Feria del Señor de los Milagros, que se celebra en la plaza de toros de Acho, tuvo este domingo como triunfador a Antonio Ferrera, que, con una faena llena de inspiración, cortó dos orejas al cuarto toro de la ganadería El Olivar, que fue bravo, noble y repetidor.

Ferrera destacó por su valentía durante toda la lidia, desde el toreo a la verónica, llevándolo a los medios, los galleos para conducirlo al caballo y el quite con el capote a la espalda. Compartió los palos con Joaquín Galdós, brindando un aplaudido tercio de banderillas. En el tercio de muerte, aprovechó el galope inicial para encausar las embestidas de su adversario, llevándolo a media altura para en las tandas siguientes bajarle progresivamente lamuleta y someterlo por abajo. Todo hecho con gracia, reposo y poderío. También lo logró por naturales, pero sin alcanzar la misma intensidad. Cuando el toro ya no quería más pelea, Ferrera añadió lo que faltaba, encimándolo para provocarlo, taparle la salida y retenerlo, logrando así culminar la obra. Faena rotunda de un torero entregado a la plaza. Una estocada recibiendo, citando a gran distancia, fue suficiente para recibir las dos orejas, aun cuando laespada cayó desprendida.



No estuvo a gusto con el que abrió plaza de La Viña, probón, justo de fuerzas y de embestida trompicada, que recibió un puyazo cortó en el caballo y se defendió en las banderillas. Con la muleta, Ferrera lo tanteó por ambos pitones siempre tapado con la tela, sin lograr acoplarse con el toro que, al menor descuido, se revolvía con peligro.

El segundo de la tarde fue un brocho encastado de La Viña, que siempre estuvo mirando, midiendo y probando en los engaños, con indudable peligro. Con la muleta, Emilio de Justo dominó las embestidas, sometiéndolo por derechazos en varias tandas, siempre ligando los pases a pesar de las complicaciones del animal. Por el izquierdo el defecto era más notorio. Pensaba, paraba y embestía, y, por eso, los naturales fueron de uno en uno. Faena meritoria por el oficio y valor del torero, que se premió con una oreja tras una estocada en lo alto.

El quinto de La Viña, encastado, franco y repetidor de salida, fue bien recibido a la verónica por Emilio de Justo, para luego gallearlo hacia el caballo de picar, al que empujó en el puyazo. El toro cambió a tardo y reservón en el tercio final, siempre pendiente del torero, que tuvo que recurrir a los toques de muleta para hacerlo pasar. Si bien instrumentó buenos muletazos por el pitón derecho, no logró redondear las series finales. A la faena le faltó ligazón y un poco más de entrega para sacarle mayor provecho al burel. Lo despachó de varios intentos.

Joaquín Galdós cortó una oreja del tercero de El Olivar, abanto de salida, al que tanteó durante el primer tercio, para que muestre su prontitud y bravura. El inicio fue con molinetes de rodillas empalmados con derechazos, que pronto encendieron los tendidos. Se sucedieronseries por el mismo pitón, en el que sometió a su adversario con arte y poderío. En un descuido el toro que llevaba peligro, se queda corto y lo empaló sin consecuencias. Remató su labor con pases redondos, sin haber toreado por naturales. Mató de un pinchazo en lo alto y una estocada en el sitio.

El sexto de El Olivar, manseó de salida y por eso recibió un duro castigo en varas, que a la postre resultó perjudicial para la labor de Galdós. Al buen inicio con muletazos por el derecho, no le sucedieron tandas logradas porque el toro perdió facultades rápidamente, complicando su lidia e impidiendo la unidad de la faena, que tuvo más de pases aislados ante un animal que ya no repetía.

Lima (Perú), domingo 6 de noviembre de 2022. 3ª de Feria. Tres cuartos de plaza.

Toros de La Viña (1º, 2º y 5º) y tres de El Olivar (3º, 4º y 6º), de correcta presentación, encastados, con trasmisión movilidad y repetición, todos han embestido, con distinto grado de dificultad y no exentos de peligro.

Antonio Ferrera, silencio y dos orejas.

Emilio de Justo, oreja y silencio.

Joaquín Galdós, oreja y silencio.