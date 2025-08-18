ENFERMERÍA
Andy Cartagena evita pasar por el quirófano pese a su lesión de abductores
El rejoneador alicantino inicia un tratamiento de rehabilitación tras confirmarse que el tendón no está dañado.
Redacción Toros
Publicado el
1 min lectura
El rejoneador Andy Cartagena ha sido diagnosticado de una rotura de cinco centímetros en el abductor de la pierna derecha, aunque el tendón no se encuentra afectado, lo que le permite evitar el paso por el quirófano. El diagnóstico definitivo fue confirmado en la Clínica del doctor Cugat en Barcelona.
Cartagena comenzó esta misma mañana un tratamiento con infiltraciones de factores de crecimiento e infrarrojos para acelerar la cicatrización de la lesión. El torero permanecerá ingresado hasta el próximo jueves, cuando se evaluará de nuevo su evolución y se probará una venda de compresión.
La intención del rejoneador es acortar plazos de recuperación con la esperanza de poder cumplir los compromisos del próximo fin de semana.
