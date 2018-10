Alejandro Marcos deja de ser apoderado por Jorge Manrique tras un año juntos

Alejandro Marcos ha decidido dar por concluída la relación profesional que mantenía con Jorge Manrique desde el inicio de esta temporada, la primera completa desde su alternativa en julio de 2017, en la que ha sumado cuatro festejos.

"Ha siso una ruptura amistosa. La relación sigue siendo igual de buena porque Jorge ha comprendido mi decisión", explica el diestro a través de una nota informativa en la que argumenta esta separación en su deseo de imprimir un giro a su carrera "para tener más oportunidades de cara al año próximo".

No obstante, ha expresado su satisfacción con el resultado de esta campaña, "corta pero muy intensa en los artístico" y anunciado las "ganas y motivación para aceptar todos los retos que se me presenten para la siguiente, pues me siento preparado de sobra y muy ilusionado".

Alejandro Marcos (La Fuente de San Esteban, Salamanca, 1994), que tomó la alternativa en Santander durante la pasada temporada, que también acabó con cuatro festejos mayores, debutó con picadores en Ledesma (Salamanca) en 2014 y se presentó en Madrid (Las Ventas) con caballos en 2015.