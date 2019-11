Alejandro Gardel, nuevo acuerdo de apoderamiento para volver a torear en 2020

Alejandro Gardel vuelve a escena. Nuevos retos, nuevas metas y nuevas ilusiones del novillero madrileño que tras haber pasado casi en blanco la temporada 2019 ha llegado a un acuerdo de apoderamiento como punto de partida de sus nuevos tiempos.

La carrera de Gardel será dirigida por Justo Jiménez, hombre de negocios, que llega de la empresa privada y que debuta en el campo del apoderamiento. El acuerdo se ha sellado de forma amistosa y con un apretón de manos. El objetivo es relanzar la carrera del novillero y potenciar sus cualidades.

Todas las rupturas y los nuevos acuerdos de apoderamiento El final de la temporada da paso a la apertura de lo que se conoce como el 'mercado invernal', meses en los que los toreros hacen cambios de apoderamientos 15 nov 2019 - 08:45

“No quiero caer en el tópico de decir que estoy muy ilusionado pero en este caso lo estoy porque esta es una oportunidad que no quiero ni puedo dejar escapar”, afirma Gardel. “Lo he pasado mal y durante este año he preferido esperar, pensar, buscarme a mí mismo y retomar mi carrera cuando he visto las cosas claras y estoy convencido que no se me va a escapar mi mayor objetivo en la vida que es torero”, subraya.

Alejandro Gardel debutó con caballos en agosto de 2016 y estuvo toreando con regularidad las temporadas 2017 y 2018, logrando éxitos relevantes. La muerte de quiera su maestro y mentor, Palomo Linares, fue un golpe que afectó su carrera y su moral. “Ahora solo miro al futuro. Es mi momento”, concluye Alejandro.