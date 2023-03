Alejandro Fermín recibe el alta hospitalaria tras la cornada en Cercedilla

Tras la intervención quirúrgica en la enfermería de la Plaza de Toros de Cercedilla este domingo, Alejandro Fermín fue ingresado en observación de urgencias en el Hospital General Universitario de Villalba. En el hospital se han efectuado las curas pertinentes, revisión de los drenajes y profilaxis antibiótica intravenosa además de analgesia pautada.

Según rezaba el parte médico firmado por el doctor López, el torero cacereño sufrió una "cornada en la cara interna del muslo derecho de dos trayectorias, una de 30 centímetros, que llega a la raíz del muslo y otra en profundidad que rompe el vasto interno y diseca el abductor hasta llegar al fémur".

Tras recibir el alta este martes, Alejandro Fermín ha declarado encontrarse "bien, con bastantes molestias y dolores, pero creo que es lo normal según la dimensión de la cornada. El curso de estas 48 horas ha sido muy variado. La primera noche no concilié el sueño. Y a pesar de las molestias, ésta última noche pude descansar algo más. Sobre todo, me ha ayudado la cantidad de mensajes y llamadas que he recibido, y eso te hace pasarlo mejor".

También trasmitía sus sensaciones durante la corrida de toros y reconocía que "mii paso por la Copa Chenel ha sido de momento muy corto pero muy positivo, me siento afortunado de que los aficionados hayan podido ver mi entrega y el toreo que puedo ofrecer. Al final eso es lo que uno busca como torero ? ?

El torero extremeño ha recibido el alta hospitalario tras revisión con vigilancia de herida en los días sucesivos.