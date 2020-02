Alberto Lamelas: "El mejor toro que he toreado en mi vida ha sido uno de Victorino"

Un coloquio con el torero Alberto Lamelas, uno de los componentes de la terna del próximo 4 de abril. Con lleno en el salón de actos del Teatro Coliseo, el jienense compartió impresiones con los aficionados y ante la presencia y participación del presidente de la Federación Taurina de la provincia, Lope Morales; el presidente de la AECC Jaén, Marcelino Medina; el alcalde de Villacarrillo y presidente de la Peña Taurina Sol y Sombra, Francisco Miralles; y el gerente de Tauroemoción, Juan Espinosa. El acto estuvo moderado por el periodista José Luis Marín Weil.

Lo corrida será a beneficio de la AECC Jaén y en ese sentido Alberto Lamelas señaló: "La causa y el gran acontecimiento que vamos a vivir en Jaén, merecen la pena. Pienso que será una tarde muy importante. Es un cartel de gran categoría y que se podría anunciar en cualquier feria. Estar anunciado en él es un privilegio".

Además de conmemorarse la XX edición del festival solidario con un festejo mayor, se trata de la primera vez que se lidiarán toros de Victorino Martín en Jaén. La afinidad de Lamelas con esa ganadería es clara: "El mejor toro que he toreado en mi vida ha sido uno de VIctorino en Valdemorillo. El toro de Victorino tiene una embestida especial y para los toreros es una gozada cuajar un toro así".

"A pesar de la dureza de mi trayectoria y de pasar momentos de apenas torear, siempre he creído en mí y esos momentos duros no han hecho mella en mí. Siempre he pensado que mi momento llegará y la clave es estar preparado," con esa mentalidad afronta la tarde en la que hará el paseíllo junto a Curro Díaz y Rubén Pinar.

Este era el primer acto que tenía lugar en la provincia de Jaén, tras la presentación del cartel. El lunes 2 de marzo estarán presentes en Linares Curro Díaz y Victorino Martín en otro coloquio que se celebrará en la Casa de la Cultura a las 20.15 horas.