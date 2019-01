Abel Robles: “He soñado mil veces poder torear en la plaza de toros de Olot”

Un doble triunfo. Si los toros pudiesen volver a Cataluña, Abel Robles lo celebraría por partida doble. Por un lado, por poder volver a ver toros en su plaza de Olot. Por otro, por vestirse de luces de nuevo tras superar un íctus sufrido el pasado otoño.

Abel Robles paseó por El Albero esta semana tras haber sido uno de los protagonistas de la presentación por parte de la Fundación del Toro de Lidia de una solicitud al ayuntamiento de Olot para celebrar un festejo taurino en la plaza de Olot (Gerona).

El novillero gerundense reconoció que poder participar en un festejo así supondría “un sueño cumplido. La primera corrida que vi de pequeño fue en mi plaza de Olot. Ahí nació mi afición y he soñado mil veces poder torear en esta plaza”.

Abel contó en COPE cómo surgió este proyecto de devolver los toros a Cataluña con la plaza de Olot como protagonista. “Todo esto nace a raiz de mi ictus. Cuando me recupero y salgo del hospital, tuve mucho tiempo para pensar. No podía dejar más tiempo sin llevar este proyecto a cabo. Sabía que tenía que pelear porque no entiendo que no pueda torear en mi plaza”.

El joven novillero hizo un ejercicio de abstración y relató cómo imagina ese regreso de los toros a su tierra. “Si cierro lo ojos veo una plaza llena hasta la bandera y con la gente muy feliz por llevarse a cabo de nuevo un festejo allí. Sería muy importante y sé que se va a hacer realidad. También sé que no va a ser de un día para otro pero estoy seguro que pasará”.

Por último, Abel Robles nos relató las características de la plaza de toros de Olot: “Data de 1859, es la más antigua de cuantas hay en Cataluña. La construyó el pueblo con piedra volcánica y es una plaza que carece de cimientos y encofrado. Es de una gran belleza porque es única. Está encima de un paseo, se ven los volcanes al fondo... y tanto por fuera como por dentro es preciosa”, concluyó.