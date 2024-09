Samuel Navalón, en COPE, ante su confirmación en Las Ventas: “Quiero entregarme al máximo a esa plaza y su afición”

Dos semanas después después de su triunfal alternativa en Albacete junto a Manzanares y Roca Rey, Samuel Navalón afronta este sábado confirmar en la plaza de toros de Las Ventas. Será este sábado en el primer festejo de la Feria de Otoño.

Navalón, ha atendido esta semana a los micrófonos de COPE Albacete, donde ha recordado su tarde en la feria albaceteña en la que se convirtió en matador de toros: “Fue una tarde muy importante para mí porque era un día soñado para mi vida como torero. Lo disfruté muchísimo, desde que me levanté hasta que acabó el día, aunque me costó mucho dormirme. Sentí el cariño de la gente, el afecto de los toreros, le ambiente de la plaza. Eso me hizo sacar mucho más de lo que podía dar...”

Pero eso queda atrás cuando uno tiene la confirmación de alternativa en Las Ventas este sábado. Navalón reconocía a nuestro compañero Lorenzo del Rey que se trata “del día más importante de mi vida. Lo afronto con toda la responsabilidad y la ilusión de torear en la primera plaza del mundo. Será una tarde clave para mí, por ello quiero entregarme al máximo a esa plaza y su afición. Ojalá quiera dios que salgan las cosas como quiero”.

El diestro albaceteño confirmará de manos de Enrique Ponce y con David Galván como testigo de la ceremonia. “Para mí es un honor compartir cartel con el maestro Ponce. Desde pequeño, desde que he querido ser torero, Ponce ha sido un grandioso referente para mí. Poder torear en un día tan importante para la tauromaquia como es su despedida de Madrid, me hace sentir un privilegiado”.