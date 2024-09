Ramón Valencia, en COPE Sevilla: “Hay gente del toro que cobra por derechos de imagen y se dedica a 'piratear'”

La Feria de San Miguel de Sevilla no podrá verse este año a través de la pequeña pantalla. OneToro, la plataforma poseedora de los derechos televisivos de los festejos de la Real Maestranza, anunciaba este lunes su renuncia a emitir las tres corridas de toros que componen el último ciclo de la temporada taurina sevillana y el segundo fin de semana de la Feria de Otoño de Madrid.

Este martes el gerente de la empresa Pagés, Ramón Valencia, ha pasado este martes por los micrófonos de 'Tarde de Toros' de COPE Más Sevilla, donde ha valorado la composición de la Feria de San Miguel, la ausencia de Morante y la decisión de OneToro de no emitir este serial.

A preguntas de Carlos Crivell y José Luis López sobre este último tema, Ramón Valencia ha afirmado que se trata “de una mala noticia para la Fiesta. El comunicado que hicieron, lógicamente deja entrever los problemas que tiene el sector, que no están suficientemente medidos y necesitamos el consenso de todas las partes para que el dinero que pueda entra en el sector sea distribuido adecuadamente”

Al margen de esto, el gerente de Pagés ha reconocido que “el principal problema está en el pirateo. Algunas veces, gente del toro, que además cobran los honorarios por derechos de imagen, se dedican a piratear. Y yo me pregunto, cómo pretenden cobrar estos derechos si no son capaces de pagar por verlo”.

OneToro había llegado a un acuerdo con la empresa que gestiona el coso hispalense para los años 2023, 2024 y 2025. Algo que no se cumplirá al no emitirse el tramo final de esta temporada. Valencia ha confesado en COPE Más Sevilla que “la única noticia que tengo hasta ahora es el comunicado que hicieron ayer. Con unos de sus dirigentes, con quien tengo una magnífica relación, he hablado permanentemente. Pero hasta que no reciba oficialmente la notificación, no puedo decir nada porque no sé lo que me van a decir”.

El empresario ha reconocido que OneToro “no había pagado aún por la Feria de San Miguel. El contrato tenía unas fechas y no se han cumplido. Pagar por toda una temporada en el mes de enero o febrero, a la caja de cualquier empresa le haría mucho daño. Es lógico que se pague por cada feria en su tiempo”.

Por último, Ramón Valencia ha explicado que “hay un otoño-invierno” para que el diálogo que pide la plataforma de cara al futuro “se pueda establecer. En base a ello, todos deberíamos de colaborar para que fuera posible. Yo sé lo que haría a nivel personal, pero somos muchos empresarios, toreros, ganaderos...y poner a todos de acuerdo en este sector no es fácil”.