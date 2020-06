Rafael García Garrido, director general de Plaza 1, en COPE

“Desde nuestro punto de vista son irrelevantes”, así definía en COPE Rafael García Garrido las cifras que este sábado publicaba el BOE para la reapertura de las plazas de toros desde este lunes en aquellas regiones de España que se encuentren en fase 2 y 3.

Para la primera de ellas, el texto marcaba un tercio del aforo y hasta un máximo de 400 personas. En fase 3, los números se elevaban hasta la mitad de los cosos y hasta un máximo de 800 personas.

Unas cifras que para el director general de Plaza 1 no cuadran “para un espectáculo de masas como es la fiesta de los toros. En Las Ventas caben 23.795 personas… así que imagínate, hasta con 800 personas en fase 3 sería inviable económicamente cualquier festejo”.

García Garrido iba más allá en los micrófonos de COPE y afirmaba que “a nosotros nos está empezando a preocupar esto, porque podemos ver intenciones malignas por parte del Gobierno de hacer ver a la Tauromaquia como un espectáculo en decadencia. Una plaza con la majestuosidad de Las Ventas, con 800 personas, quedaría todo muy desangelado y nada digno para la categoría que tiene un espectáculo como el taurino. Con estos aforos, quitando alguna plaza portátil de algún pueblo, las grandes plazas no podrán dar toros”

El empresario confirmaba así, que “en Las Ventas no vamos a dar toros con estas condiciones de aforo. Entiendo que en Madrid hay que dar un espectáculo digno cuando se pueda”.

De cara a la nueva normalidad y una vez superada la fase 3, “seguiremos las indicaciones que se están marcando para el resto de los negocios. Distancia social, uso de mascarillas, geles… lo típico. Pero al ser un espectáculo al aire libre, entiendo que quizá se pueda ser más laxo. Pero veo muy complicado poder volver a dar toros hasta que no se puedan dar de forma normal”.

Descartando el regreso de los festejos taurinos durante este mes de junio, Rafael García Garrido explicó a Álvaro Echeverría que “hasta que no concluya el estado de alarma en Madrid no va a ver toros. Después veremos que pasa de cara a septiembre. Ojalá todo mejorase y pudiésemos tener garantías sanitarias para poder dar la Feria de Otoño”

“Hay que asumir que todas las grandes ferias se han suspendido y que hasta que no se pueda volver con garantías, no se volverá. Pero eso sí, no entendemos la intencionalidad de este Real Decreto que hace inviable cualquier festejo”, concluyó Rafael García Garrido.