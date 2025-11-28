Morenito de Aranda cumple 20 años de alternativa: "De escuchar a Camarón de joven he pasado a Rosendo"

El diestro Jesús Martínez, ‘Morenito de Aranda’, ha cumplido 20 años de alternativa, una efeméride que le lleva a reflexionar sobre “toda una vida dedicada al toro”. El torero burgalés ha pasado esta semana por El Albero de COPE, donde se ha mostrado muy feliz y agradecido por una carrera que le ha permitido descubrir mucho de la vida y de su gran pasión. “El toreo para mí es mi pasión, y yo creo que hay veces que se dice eso de la vocación y en mí yo creo que eso es así”, ha asegurado.

El idilio con Francia

A lo largo de su trayectoria, Morenito de Aranda ha encontrado en Francia un pilar fundamental. El torero ha explicado la gran diferencia que existe entre el público galo y el español, señalando que en el país vecino es el propio aficionado quien tiene el poder de decisión. “En el suroeste francés son comisiones que se guían mucho por lo que el aficionado demanda”, ha comentado. Según él, en España cuesta más entrar en las ferias porque todo está “un poquito más interesado”.

Pese a llevar dos décadas en activo, ha reconocido que para muchos sigue siendo “novedad” en plazas españolas donde no ha tenido la oportunidad de torear. Por ello, se muestra muy agradecido al país galo: “Me han acogido con los brazos abiertos y todo lo que haga yo por ellos delante del toro es poco”. Plazas como Bayona, Vic, Dax o Mont de Marsan han sido clave para abrirse camino, consolidándose como un torero de gran predicamento entre la afición francesa.

Soy un torero muy de aficionado" Morenito de Aranda

De Camarón a Rosendo, la evolución de un artista

Uno de los aspectos que definen la carrera de Morenito es su capacidad para adaptarse. El diestro, que se considera “un torero muy de aficionado”, ha sabido encontrar un equilibrio entre su sello artístico y las exigencias de las corridas más duras. “He sido consciente de no perder mi sello, pero sí ser consciente de que la gente que va a ver ese tipo de corridas va a ver al toro”, ha afirmado.

Esta dualidad la ha resumido con una metáfora musical muy gráfica. “Cuando empezaba a querer ser torero, cuando era muy crío, me acordaba de Rafael de Paula, de Julio Aparicio, de Curro Romero, y escuchaba a Camarón de la Isla en el salón de casa de mi padre. Bueno, pues luego tuve que escuchar a Rosendo”, ha confesado el torero, ilustrando su evolución desde un concepto puramente artístico a uno más lidiador.

Nuevos horizontes para 2026

De cara a la temporada 2026, Morenito de Aranda ha unido su camino al del empresario Tito Fernández, conocido por su labor al frente de la feria del Señor de los Milagros en Lima (Perú). La relación, que comenzó como una amistad hace tres años, se ha consolidado profesionalmente tras un importante triunfo del torero en la plaza de Acho. “Me da mucha alegría cerrarlo con Tito porque es una persona que se va a abrir paso y ojalá, Dios quiera, que de mi mano le ayude también a crecer”, ha declarado.

En cuanto a sus otros proyectos, el diestro ha anunciado que dará un paso al lado en la dirección de la carrera del novillero Pedro Luis. “Lo de Pedro me duele en el corazón, pero es que no puedo. Estando en activo, no puedo dedicar el tiempo que merece”, ha lamentado. Su faceta como ganadero, sin embargo, continúa adelante con “mucha ilusión” en su hierro de Toros de Castilla, un proyecto que ya tiene casi 15 años.