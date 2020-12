Miguel Reta y la situación de los ganaderos de bravo, en COPE Pamplona

A estas alturas no es noticia que el sector ganadero de bravo esté siendo uno de los más damnificados, por no decir el que más, de cuantos conforman la fiesta taurina. La suspensión de las grandes ferias se ha llevado la posibilidad de lidiar miles de toros.

Pero no solo los grandes nombres ganaderos han visto diezmadas sus camadas por esta circunstancia. Muchos pequeños criadores de bravo están teniendo que hacer encaje de bolillos para cuadrar unos números cada vez más rojos.

Uno de estos casos es el de Miguel Reta, ganadero de reses de casta Navarra, una de esas reservas genéticas que posee el campo bravo español.

El criador y también pastor de los encierros, ha pasado esta semana por los micrófonos de COPE Pamplona para analizar la situación por la que atraviesa. Una situación complicada pero similar a la de otros sectores: “Los ganaderos somos un eslabón más de una cadena en la que están también el fabricante de pienso, el agricultor, el hostelero… hay mucha gente alrededor de la fiesta de los toros. Es una rueda que nos está aplastando y tendremos que reinventarnos porque si no, aquí nadie saldrá con vida”, explicaba Reta.

El propietario del hierro de Reta de Casta Navarra reconocía a Alberto Sanz y Sixto Naranjo que, a día de hoy, su explotación no es rentable y “no cuadran las cuentas. Ni a mi ni a ningún ganadero. Estamos perdiendo muchísimo dinero. La cuestión es sobrevivir y mantener nuestras explotaciones. Habrá que inventar nuevas fórmulas. Estamos en contacto con la administración para ver la viabilidad de los festejos taurinos. En las plazas parece más claro con los aforos reducidos, pero en los populares, el control de aforo deberá revisarse”.

Mirando al futuro, Miguel cree que “como ganadero, tengo claro que el próximo año no va a ser como 19, pero espero que tampoco sea como el 20 y se den pasos para adelante. La vacuna no va a ser la panacea, porque nosotros en la ganadería venimos trabajando con vacunas y no todo es tan fácil como dicen. Eso sí, la vacuna nos abre caminos para poder explorar nuevos caminos. Porque, o nos morimos de la enfermedad, o nos morimos de ruina”.

El ganadero navarro también ha explicado la colaboración con el Gobierno Foral desde el pasado mes de marzo. “Llevamos trabajando desde el primer momento de la pandemia y se acaba de aprobar la ayuda, que saldrá en estos días. Nos va a venir bien. La mejor ayuda, no obstante, es que podamos lidiar. En mi caso, una corrida preparada para debutar en Ceret y ojalá la podamos lidiar finalmente allí el próximo año. Es nuestro deseo e ilusión”.

Por último, Miguel Reta también ha relatado la importancia de la Feria del Toro de Pamplona en el sostenimiento de la Casa de Misericordia y su ayuda asistencia. “Ya no es la economía o el espectáculo. Aquí en Navarra es la tradición. Nuestros antepasados vieron que la manera de dar la viabilidad a la Casa de Misericordia fue apostar por los toros y hacerlo económicamente rentable que fuese motor de la ciudad. Eso siempre ha redundado en los ancianos que atiende la Casa. Eso tiene que verlo la sociedad porque es nuestra raíz”, concluyó el ganadero.