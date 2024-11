Emilio de Justo desvela en COPE la tarde clave de su temporada: “De las más bonitas de mi vida”

Emilio de Justo pasó esta semana por El Albero de COPE.es para hacer balance de su temporada 2022, a la que calificó como "preciosa en todos los sentidos", con momentos y faenas que han dejado un "recuerdo bonito" en los aficionados. El torero destaca su regularidad durante la temporada, habiendo puntuado en todas las plazas de primera y las principales de segunda, algo que considera "el gran mérito" de su año. "Creo que aparte de mostrarme como torero y de lo que siento como torero, también creo que hay que tener ese fondo de aguantar temporadas largas, exigentes y dar la cara en esas plazas tan importantes", afirma.

Su conexión con la ganadería de La Quinta

Emilio de Justo habló sobre de su especial conexión con la ganadería de La Quinta, a la que considera "la ganadería ahora mismo del encaste Santa Coloma más importante que hay". El diestro señaló que "mi forma de sentir el toreo se adapta muy bien a esas embestidas" de los toros de La Quinta, que le han dado "triunfos muy importantes" y le han hecho "sentir cosas bonitas". "Creo que el toro de la Quinta tiene un ritmo especial en su embestida y que cuando saca y potencia esas virtudes que tiene, pues la verdad es que a un torero le hace sentir, cosas muy especiales", explica.

san isidro 2024 Emilio de Justo se queda sin puerta grande tras conmocionar al natural en Las Ventas

su apuesta por la diversidad de encastes

Preguntado si cree que el público vibra de forma distinta cuando se enfrenta a ganaderías de las ramas Albaserrada-Santa Coloma, el torero cacereño explicó que “sí es verdad que son ganaderías, tanto La Quinta como Victorino, que son últimamente las ganaderías con las que más me ha cartelado de ese encaste, con las que he tenido triunfos muy importantes y he notado la repercusión de los triunfos con esas ganaderías. También enseñar a la gente que son tardes y momentos en los que hay que hacer un plus de esfuerzo. Entonces no es fácil muchas veces estar al nivel”.

Las tardes señaladas de la temporada

Emilio destacó especialmente su actuación en la Feria de Abril de Sevilla, donde cosechó tres orejas en dos tardes con las corridas de Garcigrande y de La Quinta, considerando que fue "el primer paso fuerte" de su gran temporada. "A partir de Sevilla, que es la gran feria de principios de temporada que empieza a marcar todo, las sensaciones fueron extraordinarias", afirmó en El Albero.

encerrona en valladolid La grandeza de Emilio de Justo y la casta de Victorino Martín, un binomio infalible en Valladolid

"La tarde de Valladolid" con seis toros de Victorino Martín fue señalada por Emilio como "una de las más bonitas" de su vida, donde tuvo que hacer "un compromiso conmigo mismo muy fuerte". "Fue una tarde en la que la gente mantuvo mucho la tensión, la emoción. Cuando la gente va a ver una corrida de Victorino creo que quieren ver eso. Y yo salí orgulloso de haber estado a la altura de un compromiso tan importante y de mí mismo", relata.

Sobre su actuación en la Feria de Otoño de Madrid, Emilio comentó que “fue una rabia muy grande que no se echen esos dos toros después de dos estocadas. Pero la gente lo vio y lo que sentí también yo creo que se queda para siempre". "Volver otra vez a ver el público de Madrid más entregado aún, pues yo creo que ha sido una de las cosas más bonitas que me ha pasado como torero en la vida", añade.

Alfredo Arévalo / Plaza 1 Emilio de Justo ante un toro de Victorino Martín en la Feria de Otoño

Una deuda pendiente en Madrid

Emilio de Justo mantiene la ilusión de volver a torear una encerrona en Madrid, algo que intentó en 2022, pero que se vio frustrado por una grave cogida. "Creo que tengo la ilusión en mi vida de poder volverlo a repetir algún día. Es verdad que cuando lo hice en la temporada 2022, que fue el Domingo de Ramos, era el momento y la hora D, y creo que estoy muy orgulloso de haberlo intentado", comentó.

UTE Casas-Amador Emilio de Justo, en Albacete, ante un toro de La Quinta

“Pero sí es verdad que noto que... que eso se quedó ahí y mucha gente, casi toda la gente me recuerda que les gustarías que algún día volviera a repetirlo. Pero bueno, yo creo que hay que volver a ver el momento preciso y es un compromiso también muy importante por el respeto que le tengo a la plaza de Madrid y a su afición”

planes para 2025

Sobre su proyección de cara a 2025, el torero pidió “que Dios me dé fuerza y salud para tener esa ilusión que tengo ahora mismo para afrontar una temporada del 2025, en la que sueño dar otro paso más como torero y seguir creciendo y manteniéndome, hacia arriba, hacia la cima que es donde quiero seguir y estar".

Además, Emilio señaló que su objetivo es "seguir en auténtico compromiso con la profesión y apretando todos los días y dando motivos todos los días para mantenerse uno en donde sueña, en el toreo".