Manuel Viera \u201cJavier Zulueta, con una forma de\ntorear dominante, sutil, elegante, y un talento sin equ\u00edvocos, me ha\nhecho sucumbir a los encantos de un concepto esperanzador. Impecable\nserenidad y enorme muestra de naturalidad. Clasicismo sin extras\nvisuales ni otros efectos que los derivados de la torer\u00eda y buen\ngusto. Me pareci\u00f3 ver en su toreo decenas de respuestas\u201d. Escrib\u00ed\nesto hace s\u00f3lo dos a\u00f1os cuando me regocijaba con el toreo bien\nhecho de un incipiente novillero. Hoy, la personalidad de su\ntauromaquia sigue intacta. A\u00fan a pesar de los decepcionantes toros\nde N\u00fa\u00f1ez del Cuvillo, con los que se ha hecho matador de toros y se\nha puesto fin a la temporada en la Maestranza. Marcaba el reloj de la plaza las 18,48\nhoras cuando Morante le entregaba los trastos a Zulueta teniendo por\ntestigo de la ceremonia a Roca Rey. Emotivos momentos que se\nrepitieron despu\u00e9s cuando Javier sac\u00f3 al tercio a su padre,\nalguacilillo de la plaza, para brindarle la lidia y muerte de su\nprimer toro como matador. El nuevo torero sevillano quiso decir de\ninmediato ese toreo que trasciende a lo diferencial. Con esa torer\u00eda\ninsondable que forma parte de su identidad. Casi lo consigue con un\nastado de notable nobleza paro ayuno de casta y fuerzas. Tore\u00f3\ndespacio con la derecha y logr\u00f3 lo mejor en una tanda de cuatro\nnaturales rematado con el obligado de pecho. Una lidia de exquisitos\ndetalles en los ayudados por alto y en esa forma tan personal y\nsevillana utilizada para epilogar con gracia la faena. Tres pinchazos\nantes de la estocada malograron lo bueno hecho. El sexto fue peor. Un toro sin una gota\nde casta que s\u00f3lo supo mostrar soser\u00eda en sus nefastas embestidas.\nJavier brind\u00f3 faena a su madre y hermana, presentes en el tendido,\npero poco pudieron disfrutar ante las ganas del torero y la desgana\ndel toro. Intentos con ambas manos sin conseguir extraer de la lidia\nnada bueno. Con una estocada desprendida lo finiquit\u00f3. En un instante, en un solo segundo de\ninspiraci\u00f3n, se puede hacer emocionar a toda una plaza. Un \u00fanico\nnatural a\u00fan no acabado. Uno, \u00bfy para qu\u00e9 m\u00e1s? Uno extremadamente\ndespacio que rezum\u00f3 torer\u00eda por cada poro de la piel de quien lo\nesculpi\u00f3. Un natural que hizo suyo antes de entreg\u00e1rselo a la gente\nque emocionada le aclam\u00f3. Ha sido lo \u00fanico que queda en la retina\nde la decepcionante tarde de toros. Lo hizo Morante, qui\u00e9n si no. Es\nlo que queda guardado en la mente de la esperanzadora lidia al cuarto\nde la tarde. Un toro con cierta calidad en la embestida, pero tan\napagado que le dur\u00f3 menos de un suspiro. El diestro cigarrero se\nhinc\u00f3 de hinojos para trazarle un bello recorte con el capote, a\nestos le siguieron ver\u00f3nicas y chicuelinas y una media de esc\u00e1ndalo.\nY, sobre todo, ese natural disfrutado que expres\u00f3 un tipo de emoci\u00f3n\nmuy particular. Hundi\u00f3 media espada y le ovacionaron fuerte al\nsaludar. El segundo fue un manso sin vida al que\npasaport\u00f3 de inmediato entrando a matar de mala manera. Lo peor de lo peor le cay\u00f3 en suerte a\nRoca Rey. El tercero fue un sobrero, en sustituci\u00f3n del invalido y\nmal presentado titular, soso y apagado al que intent\u00f3 doblegar con\nla derecha con un toreo largo muy destartalado. Consigui\u00f3 bajar la\nmano y someter la corta embestida sin que lo hecho trascendiera, e\nincluso acortar las distancias en otro intent\u00f3 de llegar a la gente.\nNada. Tres pinchazos antes de la estocada dej\u00f3 al publico en\nsilencio. Al quinto, un manso rajado y distra\u00eddo,\npoco m\u00e1s le qued\u00f3 que mostrar su enorme potencial para agradar. Le\nfue imposible ante tan nefasto animal. Con una estocada sin puntilla\nlo mand\u00f3 al desolladero.