Jorge Sanz: su deuda con Resines, la enfermedad de su hijo y la confesión que hizo temblar a Belén Esteban

Jorge Sanz es un reconocido actor español que cuenta con una gran trayectoria tanto en la televisión como en el cine. Debutó cuando tan solo tenía 9 años en la película 'La miel' (1979). En 1982, tras aparecer en 'Conan el Bárbaro', protagonizó 'Crónica del alba. Valentina'. Todavía en su adolescencia, formó parte del reparto de importantes ficciones como 'Mambrú se fue a la guerra' o 'El año de las luces'.

En los 90, comenzó a dar vida a personajes adultos como en 'Si te dicen que caí', 'Amantes y Libertarias', además de la serie de televisión 'Los jinetes del alba'. No obstante, fue su trabajo en 'Belle Époque' (1992) lo que le hizo ser conocido internacionalmente. Desde entonces, no dejaron de llegarle ofertas de trabajo como 'Los peores años de nuestra vida', 'Cha-cha-chá' u 'Oviedo Express'.

Asimismo, trabajó también en 'La niña de tus ojos' (1998), 'Pepe Guindo' (1999), 'En un claroscuro de la luna' (1999), 'Almejas y mejillones' (2000), 'Tuno negro' (2000), 'Cuba' (2000), 'Sin vergüenza' (2001), 'I Love You Baby' (2001), 'Clara y Elena' (2001), 'Cosa de brujas' (2002), 'El florido pensil' (2002), 'El oro de Moscú' (2002), 'El embrujo de Shanghai' (2002), 'Torapia' (2003), 'Tiempo de tormenta' (2003), 'El tránsfuga' (2003), 'El chocolate del loro' (2004), 'El Lobo' (2004), 'Sinfín' (2005), 'El sexo lo cambia todo' (2005), 'Bienvenido a casa' (2006), 'Oviedo Express' (2007), 'Rivales' (2008), 'Clara no es nombre de mujer' (2010), 'La Conspiración' (2012), 'Vivir es fácil con los ojos cerrados' (2013), 'La reina de España' (2016) o 'El pregón' (2016).

También formó parte de series de la pequeña pantalla como 'Colegio Mayor' (1994-1996), 'A las once en casa' (1999), 'El inquilino' (2004), 'Cazadores de hombres' (2008), 'Hospital Central' (2012), 'Olmos y Robles' (2015), 'Algo que celebrar' (2015), 'El hombre de tu vida' (2016), 'Águila Roja' (2016), 'Derecho a soñar' (2019) o 'El vecino' (2019), entre otras. Además, en 2010, protagonizó su propia miniserie en la que hablaba de su propia vida, '¿Qué fue de Jorge Sanz?', concretamente de su mal momento profesional, personal y económico.

Tras un años alejado de la televisión, al encontrarse en un complicado momento de su carrera, aceptó trabajar en programas de televisión como 'El Desafío'. Incluso participó en el programa de 'Ven a cenar conmigo' de Telecinco, junto a otras reconocidas celebrities de la cadena.

A pesar de ser un conocido actor, siempre ha intentado mantener su vida privada al margen, dado que no le gusta que se hable de él más de lo que se deja ver en sus redes sociales y en la pequeña pantalla. Es por esto por lo que hay mucha información sobre Sanz que resulta desconocida para sus seguidores.









Sus fallidos papeles en la pantalla

Siendo tan solo un niño le llegó una de las grandes oportunidades de su vida como actor. Fue elegido para dar vida a Tito en 'Verano Azul', pero sus padres no le dieron permiso para participar por la larga duración del rodaje. Poco después, logró recibir otra oferta de la serie, aunque de un papel menor. Iba a aparecer en el que fue el último episodio de la serie, pero nunca llegó a rodarse por culpa del mal tiempo.

"Me ofrecieron hacer del niño pequeño en la serie ‘Verano azul’. Yo estaba en El Escorial y aparecieron mis padres diciéndome que me habían seleccionado, pero que habían pensado que no lo hiciera porque iba a perder dos años de colegio. Me pusieron la condición de que hasta los 16 el cine no iba a ser mi prioridad. Si todo iba bien, entonces mis padres me permitían hacer películas. Yo habría hecho exactamente lo mismo con mi hijo", contaba en una entrevista para 'MasVive'.

Cuando ya era un adulto con gran éxito como actor, recibió la oferta para participar en 'Carne trémula' en 1997. No obstante, Pedro Almodóvar decidió sustituirle por Liberto Rabal tras los ensayos previos al rodaje. "Se ve que no imito bien", decía Sanz al respecto. A pesar de ello, el director le pagó la película entera. "Con esa película les compré a mis padres una casa en el Valle de Arán, que es donde se querían retirar", revelaba el actor.













Su hija desconocida

El actor suele mantener su vida familiar al margen, sin embargo, se conoce que tiene tres hijos de tres mujeres diferentes: Marta, de 30 años; Merlín, de 18 años; y Lope, de 6. Además, tiene apadrinado un niño de 19 años, al que también considera su hijo. Aunque siempre asegura que sus hijos son lo más importante de su vida, no conoció a Marta hasta que ella cumplió 18 años. Su hija mayor fue fruto de una relación que Sanz tuvo a principios de los 90, durante el rodaje de 'Los jinetes del alba en Asturias'.

"Me enamoré de su madre, Isabel... Tenemos los mismos gustos musicales y todo empezó porque me dejaba poner música en su bar. Tuvimos una relación breve. Ella se quedó embarazada y decidió tener el bebé sola. Terminé la película y me fui", reconocía Sanz en una entrevista para '¡Hola!'. Sin embargo, no hay día que no se acordara de ella y, durante años, estuvo escribiendo en un libreta todo lo que quería decirla a ella. No fue hasta que ella cumplió la mayoría de edad cuando se atrevió a llamarla. "Nos reencontramos. A los tres meses ya estaba viviendo conmigo en Madrid. Me quiere con locura y yo la quiero con locura", contaba, dejando claro que, a pesar de los primeros años de distancia, tienen una gran relación.

Su segundo hijo también fue consecuencia del amor. El actor se enamoró de Paloma Gómez, con quien rodó 'Valentina' en 1982 cuando ambos eran unos niños. Sin embargo, 25 años después se reencontraron y decidieron comenzar una relación de la que nació Merlín. En 2006, cuando el pequeño apenas tenía tres años, la pareja se separó. A pesar de ello, la ex pareja se mantuvo muy unida para sobrellevar la enfermedad de su pequeño, quien sufre de fibrosis quística. No obstante, en 2019, la actriz falleció a los 46 años de un cáncer de páncreas, lo que afectó mucho a Sanz.

Desde hace años, el actor mantiene una relación con la cocinera portuguesa y propietaria de una empresa de servicio de comidas Aurelie Domingues, con quien tuvo su tercer hijo, Lope. La pareja se conoció cuando ella trabajaba en la empresa de representantes de Sanz, la que lleva varios años inactiva al dar varios ejercicios de pérdidas.









Abuelo con 51 años

Como consecuencia, el actor es abuelo con tan solo 52 años. Fue el propio Sanz quien dio, muy contento, la noticia a la revista '¡Hola!'. Tal y como contó, su hija mayor, Marta, se había quedado embarazada a sus 30 años. La joven tiene una relación con Manuel, un aparejador asturiano, con quien ha formado una familia. A principios de noviembre de este año, se dejó guiar por la emoción de convertirse en abuelo y dio la noticia en sus redes sociales.

"Ya soy oficialmente 'Abuelo', el 'YayoGeorge', y no puedo sentirme más orgulloso", anunciaba el actor que su hija ya había sido madre. "Gracias hija por este regalo, la familia crece y no podemos ser más felices. ¡Bienvenida al mundo, Vega! No veo el momento de escaparnos para ir a achucharos", escribía, aparentemente emocionado, junto a una imagen de su primera nieta. "Ahora comienza la etapa más bonita de mi vida", reconocía.









La enfermedad de su hijo

El actor dedica gran parte de su tiempo a su hijo Merlín para hacer frente a sus fibrosis quística. "No le funciona el páncreas y tiene que tomar 12 pastillas por comida, realizar dos veces fisioterapia pulmonar para expulsar el moco y luego toma cinco aerosoles al día. Llevando el proceso bien, tiene un nivel de vida aceptable", contaba el actor en 'Sábado Deluxe'.

Desde que su hijo fue diagnosticado, Sanz se dedica a dar visibilidad a la mencionada enfermedad. Concretamente, el interprete denuncia que, aunque la cura ya existe, tiene un precio muy elevado que no está al alcance de todos: "Tengo un hijo con fibrosis quística y hemos conseguido las asociaciones poner de acuerdo a todos los partidos políticos para que se compren tratamientos que curan esta enfermedad. Yo entiendo que las farmacéuticas tienen que ganar dinero, pero no a costa de los niños que están enfermos".













Sus deudas

Como consecuencia de una difícil etapa profesional, Sanz ha reconocido que debe dinero a Santiago Segura y Antonio Resines, dado que fueron unos de los amigos que le ayudaron seguir para adelante. "Me llevan manteniendo dos años", contaba en 'Ven a cenar conmigo', lo que dejó muy sorprendidos a los presentes. En el mismo programa, el propio actor fue quien desveló algunas de las causas que le llevó a la ruina.

Ante los rumores, el intérprete aseguró que la culpa no la ha tenido un ritmo de vida alocado: "Mi ruina no ha sido salir cada noche durante dos décadas, esto solo lo he notado en el físico". Asimismo, reconoció que ha estado viviendo del paro después de años cotizando. "He trabajado durante 40 años, no tengo grandes necesidades. He hecho mi casa a mi gusto y está pagada", aclaraba.

No obstante, no es la primera vez que se habla de sus dificultades económicas. Desde muy joven, los rumores alimentaban su fama de mujeriego y de salir de fiesta cada noche. De hecho, recordó que ya en 1991, tras rodar 'Amantes', una de sus películas más conocidas, se quedó sin dinero. Aprovechó el estreno de la película en Estados Unidos para buscarse la vida allí: "Me metí en un hostal y para ganarme una cama y una comida al día tuve que rascar la roña de las duchas".













Cuando asentó la cabeza

Aunque estuvo varios años haciendo frente a un complicado momento tanto personal como profesional, en 1998, el actor comenzó a reorientar su vida. Este cambio comenzó cuando se muso a Torrelodones, momento que coincidió cuando se convirtió en padre de su tercer hijo. Sin embargo, este momento se dio a la vez que su carrera cinematográfica se encontraba en la cuerda floja.

A pesar de ello, reconoce que no le debe nada a ningún banco, aunque firmó la hipoteca de su casa en el verano de 2018. "Ahí vivo con mis hijos, mis ocas, mis gallinas, mis huertos. Mi familia", declaraba. El actor ha encontrado en Torrelodones su hogar. Tanto se ha implicado que quiso implicarse en la política para ayudar a sus vecinos.

Sus trabajos fuera del cine y en la político

Aunque su verdadera vocación es ser actor, Sanz ha invertido en otros negocios. Entre ellos, colaboró con una marca motera diseñando botas para hombre. Asimismo, en 2021, pasó a formar parte del mundo Mediaset y se convirtió en concursante del programa 'Ven a cenar conmigo: gourmet edition' junto a José Antonio Avilés, María Jesús Ruiz y Ana María Aldón.

Además, en 2015, quiso complicarse en las elecciones municipales de Torrelodones. Sanz firmó el documento titulado 'Llamamiento de candidatura de confluencia ciudadana en Torrelodones', que pedía el voto para el partido de ámbito local Confluencia Ciudadana, equivalente al actual 'Ahora Madrid'. No obstante, en las elecciones municipales 2019 de Torrelodones, la candidatura de confluencia ciudadana en Torrelodones se quedó sin representación.













Su sueño frustrado

Hijo de militar (coronel de caballería) y empresaria, el actor tiene cuatro hermanos. Aunque desde muy joven se mostró interesado por la interpretación, no fue su primera opción profesional.

En 2019, durante una entrevista en 'Lo siguiente' de TVE para promocionar 'Derecho a soñar', aseguró que de pequeño quiso seguir el ejemplo de su padre y ser militar: "Es mi vocación frustrada. Es un mundo que he vivido de pequeño y que me gusta". "En lo único en que me reafirmo es que para mí no habría habido nada mejor para mí que, en vez de ser actor, el haber sido capitán del Ejército Español", confesaba.

"Hombre, ya puestos, mejor ser general, ¿no?", reaccionaba Juan Luis Cano entre risas. "No, no. No hay nada mejor que ser capitán, es lo mejor del mundo. Porque un capitán está con sus hombres, no con los políticos", declaraba. "Lo que pasa es que descubrí es un mundo maravilloso en el cine. Esto no me lo quiero perder", contaba Sanz, aclarando el motivo por el que cogió otro camino.

"Yo iba para militar como mi padre y mi hermano, aunque tras aprobar la selectividad después de varios intentos, me metí en Bellas Artes pero no pude terminar porque me salió el rodaje de una película", contaba en una entrevista para 'MasVive'.

Sufrió un infarto

En 2014, el actor sufrió un infarto que pudo acabar con su vida. "Se trató de un trombo en la ingle, pero es lo más saludable que me ha pasado nunca", contaba el actor a Jorge Javier Vázquez en una entrevista del 'Deluxe'. "Me sirvió para quitarme 15 kilos de encima y ponerme en plena forma", contaba, intentando quedarse con la parte positiva.

Desde entonces, Sanz se decantó por seguir un estilo de vida sano, a lo que se negaba cuando era joven. Tal y como contaba el propio artista, la vida nocturna que vivió durante 20 años solo le ha pasado factura físicamente, por lo que cree que tiene mucha suerte de encontrarse bien actualmente. "Nada mal para un tío que lleva fumando desde los nueve años y que ha tenido problemillas de salud", bromeaba Santiago Segura cuando vio a Sanz batir los récords de apnea en 'El Desafío'.





Su tonteo con Belén Esteban

Durante su entrevista en el 'Deluxe', el actor confesó que una noche ligó con Belén Esteban. Jorge Javier Vázquez comentó que el actor tuvo un gran éxito y fue el "Mario Casas de la época". "A mi me encantaba. De pequeña, ¡vamos!... Bueno, de pequeña", decía al respecto Belén Esteban, quien aseguró que era y es una gran fan del actor. De pronto, el entrevistado hizo una confesión que sacó los colores a la colaboradora de Telecinco: "No, no, Belén, tú y yo ligamos una noche".

Como consecuencia, la tertuliana de 'Sálvame' comenzó a sonrojarse y respondió con una risa nerviosa, mientras se tapaba el rostro con la mano. "No, no, no digas eso", respondía Esteban, dejando claro que no quería que hablase de ese tema. Consciente del incómodo momento que estaba pasando su compañera, el presentador no quiso profundizar en el tema y continuó con la entrevista: "Bueno, es que tú viviste el fenómeno fan".