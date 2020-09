El zasca de un espectador a Pablo Motos: "No me gusta 'El Hormiguero'. Son imbéciles"

'El Hormiguero' ha vuelto a fallar. El programa de Antena 3 no consiguió repatir los 6.000€ de la tarjeta hormiguero. En esta ocasión, el desastre se no se debió a que no cogiesen el teléfono, sino que ambos espectadores humillaron al formato antes de colgar.

Joaquín Reyes fue el invitado de la noche, quien llenó la entrevista de humor, aún así, ninguno de sus chistes se convirtió en el protagonista del programa, ya que el momento cumbre del espacio fue fruto de otra persona al otro lado del teléfono. Como sección habitual, Pablo Motos fue ayudado por el invitado para hacer la llamada del concurso en la que regala una tarjeta con dinero a una persona al azar, si responde bien a su pregunta.

"¿Sabe usted que es lo que quiero?". Ante esta cuestión, el espectador debe contestar: "La tarjeta de 'El Hormigero'". No obstante, aunque parezca un proceso sencillo, no suelen consguir repartir los 6.000€, lo que ha sucedido la noche del lunes.

La primera llamada fue a un señor que no sabía la respuesta. Es por ello por lo que el humorista intentó ayudarle: "Le estamos llamando de 'El Hormiguero', del famosísimo programa que presenta Pablo Motos". "Ah, es que no veo ese programa", contestó el telespectador.

Como consecuencia, decidieron dar una oportunidad a una segunda persona. En esta ocasión, tampoco se hicieron con el premio, pero no colgó sin antes poner firme al presentador: "No lo veo nunca, no me gusta". Tras el rechazo de las dos llamadas, las hormigas manifestaron que "no les viene mal una curita de humildad".

Sin embargo, debido a las risas que se generaron en el plató al llamar a dos personas seguidas que no veían el programa, decidieron volver a contactar con la mujer para explicarle que acababa de perder 6.000€, lo que no ha parecido importarle: "Uh, yo no quiero tanto dinero", apuntó.

"¿No quiere usted dinero?", insistió Motos. "No, no, no, yo no quiero dinero", concluyó. "No, no. Son imbéciles", comentó la señora antes de colgar el teléfono. "Creo que lo último que ha dicho es: 'sois imbéciles'", remarcó el presentador entre risas. "Cosa que, por cierto, es verdad", añadió Reyes. "Os creéis que todo es el dinero, y esta señora no quiere ¿Sabéis qué es lo que quiere? Que no la molestéis más", opinaron las hormigas.

"Por una parte me voy descontento y triste, por otra parte esperanzado de que la gente no sea tan materialista", reflexionó el actor antes de despedirse del público. "Ya verás mañana cuando la vean en el mercado…", sentenció Motos.