Yola Berrocal y Leticia Sabater se llevan el 'pobre' bote de 'La casa fuerte'

Si algo hay que reconocer a Mediaset en general, y a Telecinco en particular, es en convertir cualquier cosa en oro hablando en términos televisivos. Buena muestra de ello ha sido 'La casa fuerte'.El reality low cost, por no decir chapucero, que el grupo se sacó de la manga para poder suplir la ausencia de la Eurocopa ha llegado a su fin y lo ha hecho liderando todas las noches que se ha emitido una gala o un debate.

Un liderazgo quizás difícil de entender si se mira que el reality no ha tenido una mecánica de concurso atractiva, de hecho muchos todavía no saben cómo funciona. Tampoco los concursantes eran personajes de primera línea de interés, y las tramas desarrolladas, más allá de broncas e historias más bien poco creíbles, no han dado para mucho. A pesar de ello, 'La casa fuerte' ha sido líder de audiencia y ya tiene garantizada una segunda temporada. Algo de autocrítica deberían hacer las cadenas rivales viendo estos factores.

Quienes están contentos son los directivos de Mediaset, que han logrado el rendimiento esperado, y por el menor precio posible. Además, este concurso ha demostrado que las 'viejas glorias' siguen teniendo tirón por encima de los nuevos famosos que siguen una línea bastante agresiva. Prueba de ello ha sido el triunfo en el reality de la pareja formada por Yola Berrocal y Leticia Sabater. Las veteranas se han hecho con el 'pobre' premio de 12.000 euros, el que contenía finalmente la caja amarilla con la que han sobrevivido. Un premio bastante corto si se compara con los 200.000 euros que se desembolsan los ganadores de 'Supervivientes' o 'Gran Hermano'.

Yola Berrocal y Leticia Sabater eliminan uno a uno a todos

Yola Berrocal y Leticia Sabater se han hecho con la primera edición de 'La casa fuerte' gracias al apoyo del público. Quienes entraron como enemigas íntimas acabaron dejando sus diferencias a un lado y descubriendo que tenían mucho en común. Las veteranas se han impuesto a 'nuevos famosos' provenientes de programas como 'Supervivientes', 'La isla de las tentaciones' o 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Al contrario de sus compañeros de concurso, 'Yolicia' han mostrado un perfil más natural, desenfadado, mucho más divertido para la audiencia y no han dudado en meterse en los 'fregaos' que hiciese falta, lo que contrasta con el concurso de parejas como Oriana, Fani o Ferre que se han basado en broncas y malos rollos.

Además Yola ha tenido su propia historia de amor por mucho que Cristian Suescun lo niegue para intentar salvar su relación con la que se presupone que sigue siendo su novia Jessica: "Son veteranas de guerra en programas de televisión y me quisieron embaucar con la cena, no supe decirles que no, pero lo hice en plan amigos", se defendía el hermano de Sofía. Las imágenes están ahí.

El triunfo de la veterana pareja ha demostrado el apoyo que el público le ha blindado, ya que han ido eliminando a sus rivales en la final uno a uno. Primero vencían el asalto a la pareja formada por Maite Galdeano y Cristian Suescun. Más tarde, Iván y Oriana consiguieron imponerse a la pareja formada por Fani y Christofer. A partir de ahí, primero 'Yolicia' ganó con el voto del público a Ferre y Cristina, y en la final, mano a mano, conseguían imponerse a Iván y Oriana.

"La veteranía se ha impuesto a la juventud, la audiencia ha valorado la trayectoria profesional reconocida de dos personajes muy conocidos en este país como sois vosotras", anunciaba Jorge Javier Vázquez desde el plató mientras que las ganadoras no podían dejar de agradecer, despidiéndose finalmente cantando juntas 'La Salchipapa', la exitosa canción de Leticia Sabater.

De esta forma, Yola Berrocal se convirte en la primera en España en ganar 3 realitys. Ya se hizo con 'Hotel Glam', 'Gran Hermano: El reencuentro' y ahora con 'La casa fuerte'. Por su parte, a pesar de haber participado en diversos programas, Leticia Sabater consigue su primer premio.

Leticia Sabater gana su primer reality en su sexta participación



2004: La selva de los famosos

2006: Esta cocina es un infierno

2011: Acorralados

2013: Expedición imposible

2017: Supervivientes

2020: La casa fuerte#FinalLCF#LaCasaFuerte12pic.twitter.com/GurApkxNnF — Tweets de tele (@teletuits) July 20, 2020

