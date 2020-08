Xabier Fortes presume de culé tras la derrota más cruel y Carlos del Amor le vacila: "Mejor así"

Xabier Fortes está disfrutando de sus vacaciones de verano después de que TVE lo haya apartado de Los Desayunos, tras dos años presentando el programa informativo de referencia en el ente público. El presentador gallego tendrá que volver al Canal 24 Horas, donde podrá seguir informando de la actualidad política y social.

En su día, Fortes ya reconoció que le había dolido esa decisión: “Si la nueva dirección cree que no encajo allí por mi registro, por mi perfil o mi programa, es normal que quieran cambiarlo. Si consideran que yo no debo seguir, tienen todo el derecho a hacerlo. Yo hubiera preferido quedarme con Los Desayunos”.

El periodista ha confesado que su decepción con la decisión fue tan grande que pensó en marcharse a Pontevedra y dejar todo atrás, pero que decidió seguir hasta final de temporada para no dar la impresión de que se iba "dando un portazo": “Los datos no van demasiado bien en cuanto a consolidación del programa, de la audiencia y de la marca, y ahora cuando acabe la temporada me tendré que poner a ver algunas cosas de la próxima temporada. Espero llegar al último mes de Los Desayunos para ponerme a pensar en La Noche (en 24 horas)”.

Xabier Fortes, orgulloso de su barcelonismo tras el 8-2

En los últimos días, Fortes ha sufrido un nuevo disgusto, con la derrota del Barcelona ante el Bayern en los cuartos de final de la Champions League. Una derrota tras la que Fortes mostró su fidelidad a los colores blaugranas subiendo esta foto a las redes sociales.

Co meu fillo pequeno Mario, hoxe e sempre, ainda que veñan mal dadas�� pic.twitter.com/GkPeZiZRi8 — Xabier Fortes (@xabierfortes) August 15, 2020

"Con mi hijo pequeño Mario, hoy y siempre, aunque vengan mal dadas", decía Fortes, mientras posaba con una camiseta del Fútbol Club Barcelona.

La respuesta de Carlos del Amor

Su compañero Carlos del Amor, que no debe sentir tanta pena por la derrota del Barça, ha respondido al mensaje de Fortes con esta broma, con la que ha echado un poquito de sal en la herida culé:

Mejor así! Abraza a la familia. pic.twitter.com/X4IdrDDuKR — Carlos del Amor (@cdelamor_) August 15, 2020

A pesar de la alegría de algunos, ni culés ni madridistas ni atléticos tienen mucho que celebrar en Europa este año.