Xabier Fortes, harto de que le acusen de vetar a Podemos: "Acoso y mentiras"

El presentador de RTVE, Xabier Fortes, no deja de ser criticado por su labor en 'La noche en 24 horas' cada vez que informa o no sobre Podemos. Desde hace meses, algunos espectadores han puesto en duda la profesionalidad del presentador y su objetividad a la hora de dar las noticias políticas. De la misma manera que señalan a su programa por los mismos motivos.

Es por esto por lo que, apartentemente cansado por las constantes críticas en medios y redes sociales, el comunicador ha utilizado su cuenta oficial de Twitter para contestar a todos aquellos que le acusan de no ser objetivo y de vetar a Podemos durante la emisión de su programa, lo que él niega rotundamente.

"Una vergüenza y una prevaricación constante que la TV pública (LaNoche24h) vete a PODEMOS mientras pone una y otra vez declaraciones de PP, PSOE, Vox y Cs", declaraba una cuenta de Twitter dedicada a "la evaluación ciudadana del cumplimiento de los programas electorales, análisis político y estudios mediáticos". De esta manera, el mencionado usuario acusaba al programa de RTVE de no informar sobre la formación morada y ocupar todo el espacio con declaraciones del resto de partidos.

Estoy tan acostumbrado a tu acoso como a tus mentiras.Damos siempre las 'declas' de todos los partidos relevantes sobre asuntos relevantes. También invitamos a todos en función de su representación,pero no podemos obligarlos a venir o hacer declaraciones, eso ya depende de ellos. https://t.co/Pgutr10TbM — Xabier Fortes (@xabierfortes) June 8, 2021

Esta se suma a las muchas críticas que ha estado recibiendo Fortes en los últimos meses por el mismo motivo. "Estoy tan acostumbrado a tu acoso como a tus mentiras", comienza escribiendo el conductor del espacio del Canal 24H, dejando claro que no es la primera vez que le llegan este tipo de mensajes por parte de la mencionada cuenta para, acto seguido, justificarse y asegurar la objetividad de 'La noche en 24 horas'.

"Damos siempre las 'declas' de todos los partidos relevantes sobre asuntos relevantes. También invitamos a todos en función de su representación,pero no podemos obligarlos a venir o hacer declaraciones, eso ya depende de ellos", explicaba el presentador. De esta manera, Fortes culpa a los propios representantes de Podemos de no tener voz en su programa y deja caer que son ellos los que no aceptan sus invitaciones para ser entrevistados.









Las acusaciones de Podemos a Fortes

No es la primera vez que el periodista se pronuncia públicamente con la intención de hacer frente a todas las acusaciones recibidas. El pasado mes de abril, Fortes denunciaba la campaña de señalamiento y críticas que estaba recibiendo por parte de 'La Última Hora', el digital creado por Dina Bousselham, antigua asesora de Pablo Iglesias. Todo ello a raíz de la entrevista que realizó el pasado miércoles al candidato en las listas de Podemos a la Comunidad de Madrid, Serigne Mbaye, portavoz del sindicato de manteros y miembro de la Asociación de los Sin Papeles.

El periodista gallego Mbaye y ponía sobre la mesa las palabras de Vox que le amenazaban con "deportarle". “Esto habla por sí solo. A un español dicen que le vana deportar. España tiene una Constitución y ampara todo lo que hecho y vivido en España para ganarme la nacionalidad. Y Vox dice que me quiere deportar porque soy un español negro. Si no fuera negro no diría que me van a deportar. Se tiene que pensar una convivencia en armonía, no en que 'este no me gusta, y como es negro le deportamos'”, respondía el portavoz del Sindicato de Manteros.

Lo que pareció molestar al partido morado fue la forma en la que formulaba la pregunta Fortes, que se limitaba a leer el post de Instagram. Lo manifestaba el portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, en Twitter: “Me sorprende esta forma de orientar la pregunta. No era tan difícil, se me ocurre: ¿Que le parece que Vox le quiera deportar por presentarse a las elecciones? Nos estamos jugando la libertad”, comentaba. Un tuit del que se hacía eco 'La Última Hora' titulando: “Xabier Fortes suaviza el mensaje racista de Vox contra Serigne Mbaye en la televisión pública”.

Me sorprende esta forma de orientar la pregunta, @xabierfortes . No era tan difícil, se me ocurre: ¿Que le parece que Vox le quiera deportar por presentarse a las elecciones? Nos estamos jugando la libertad https://t.co/DRaz7csGqf — Rafa Mayoral (@MayoralRafa) April 7, 2021

Y es que ese artículo no fue el único que dedicaba esta semana el diario de Bousselham al presentador de RTVE. Previamente, el medio publicaba un artículo titulado: “Fuertes críticas a Xabier Fortes por una entrevista donde 'blanquea a Vox'”, algo que hacía estallar al periodista en redes sociales: “Hay desvaríos, transtornos transitorios, y luego ya está esto. Medio independiente donde los haya y con fuentes contrastadas y de absoluta solvencia”, respondía en Twitter Fortes, antes de que el digital decidiese borrar el contenido.

Asimismo, como respuesta al artículo que hace referencia al tweet de Mayoral, Fortes volvía a responder: “Esto es lo más delirante que he leído en mi vida. Es fácil desmontar semejante patraña, vayan a la web de RTVE y vean la entrevista. Seguro que me he equivocado en ocasiones y también RTVE, pero esta campaña acusatoria y difamante es indecente. ¡Qué horror!”

Esto es lo más delirante que he leído en mi vida. Es fácil desmontar semejante patraña, vayan a la web de RTVE y vean la entrevista. Seguro que me he equivocado en ocasiones y también RTVE, pero esta campaña acusatoria y difamante es indecente. Qué horror! https://t.co/UhyfqGyjzK — Xabier Fortes (@xabierfortes) April 9, 2021