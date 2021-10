Xabier Fortes responde a las críticas por lo que dijo en TVE de la pitada a Sánchez: "Si no lo entendiste..."

El pasado martes, 12 de octubre, se llevó a cabo el habitual desfile militar por el Día de la Hispanidad. Este momento ha sido cubierto en todos los medios de comunicación y TVE lo retransmitió en el espacio informativo dirigido por Xabier Fortes. El presentador analizó cada momento, incluso la polémica entrada de Pedro Sánchez, la que fue recibida entre abucheos y gritos.

"Abucheos a Pedro Sánchez", decía Yolanda Ferrer, para a continuación señalar que el presidente había "apurado su llegada a este paseo de la Castellana para recibir al Rey, y aún así ha recibido a su llegada y ahora abucheos", apuntaba.





"Este es el ambiente que hay en estos momentos en el Paseo de la Castellana", señalaba Ferrer. No obstante, fue Fortes quien defendió que los abucheos "forman parte del escenario habitual, de la liturgia, podríamos decir, de este tipo de actos", apuntó el presentador.

Unas palabras que los votantes socialistas han reprochado muy duramente en redes sociales. "Repite otra vez, Xabier Fortes, que pitar al presidente del Gobierno es algo habitual en los desfiles del 12 de octubre. Y vuelto a repetir que es mentira. Solo ocurre cuando el presidente del Gobierno es socialista", alegó una usuaria de la red social del pajarito azul. Fue así como el propio presentador de TVE quiso defender su postura, lo cual ha llevado a un pequeño rifirrafe entre el periodista y la usuaria.

Xabier Fortes explica su postura sobre los abucheos

Como ya decimos, y después del mensaje de esta usuaria, Fortes quiso dejar clara su postura. "Si no lo entendiste en directo, va a ser difícil que te lo explique en diferido, pero creo que estaba bastante claro el contexto de los abucheos. Era muy obvio. En todo caso, feliz día", respondió él en su cuenta de Twitter.

Si no lo entendiste en directo, va a ser difícil que te lo explique en diferido, pero creo que estaba bastante claro el contexto de los abucheos. Era muy obvio. En todo caso, feliz día. https://t.co/1CO6asmtl3 — Xabier Fortes (@xabierfortes) October 12, 2021





No obstante, y no lejos de quedarse tranquila, la usuaria quiso responderle de nuevo. "Hombre, el contexto es precisamente lo que ha faltado. Decir que no es una costumbre ni tradición y que sólo ocurre cuando el presidente es de izquierdas. Eso hubiera sido ponerlo en contexto. Y feliz día igualmente", respondió ella de inmediato.





No lejos de quedarse satisfecho, el presentador de TVE respondió de nuevo: "Contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación. En este caso un desfile y su público", replicó él. "No es muy difícil", terminó por decir.

Contexto es un conjunto de circunstancias que rodean una situación. En este caso un desfile y su público. Capisci? No es muy difícil. Buen día. https://t.co/lMPis6M6xJ — Xabier Fortes (@xabierfortes) October 12, 2021